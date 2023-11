In een Formule 1-seizoen waarin Max Verstappen met de Red Bull-auto aan het domineren is, blijven de resultaten van zijn teamgenoot Sergio Perez ver achter. De Mexicaan heeft momenteel niet eens de helft van de punten van zijn Nederlandse teamgenoot en moet nog altijd vrezen voor zijn tweede plek in de WK-stand. Voormalig F1-teambaas Ross Brawn is dan ook kritisch op het functioneren van de 33-jarige coureur. "Wat ik graag zou willen zien is dat er een competitiever iemand in die auto wordt gezet, want helaas biedt Sergio onvoldoende weerstand aan Max", noemt de 68-jarige Engelsman in gesprek met talkSPORT.

Met deze opmerking speelt Brawn in op de geruchten dat Red Bull Racing bezig is om een vervanger voor Perez te vinden. De naam van Fernando Alonso zong voor het Grand Prix-weekend in Brazilië in de paddock rond, maar dat werd zowel door Red Bull als Alonso ten stelligste ontkend. Brawn baalt ervan dat Verstappen op dit moment geen teamgenoot van dat kaliber heeft, want hij kijkt met de meeste voldoening terug naar jaren waarin twee teamgenoten elkaar bevochten voor de titel. "Wanneer je in een dominante auto zit en iemand in dezelfde auto je het moeilijk maakt krijg je een heel, heel mooi jaar. Denk maar aan [Nico] Rosberg en [Lewis] Hamilton bij Mercedes", vertelt de technicus.

Mocht Red Bull besluiten om Perez binnenboord te houden, dan is Brawn ervan overtuigd dat op termijn de Oostenrijkse renstal en Max Verstappen bijgehaald worden. "Ondanks dat ze nu zo dominant zijn, gaat dat gebeuren", vertelt de Brit, die begin deze eeuw in dienst van Ferrari met Michael Schumacher ook een dominante periode meemaakte. "Daar zijn al wat indicaties voor. McLaren met Lando [Norris] en zelfs af en toe [Oscar] Piastri klopt aan de deur. Ze zorgen op zijn minst dat ze (Red Bull) met de voeten op de grond blijven."

De man uit Lancashire gaat ervan uit dat volgend jaar de kaarten al anders geschud zijn, maar houdt wel een slag om de arm. "Ik ben optimistisch dat er dan een reset is. Maar als je vooraan rijdt, kan je al eerder de focus op het volgende jaar richten. Dan kan je meerdere jaren achter elkaar domineren", waarschuwt Brawn.