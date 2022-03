Brawn: Wij hadden het extreme Mercedes-concept niet voorzien

Mercedes maakte de verwachtingen donderdagochtend waar door met een compleet veranderde W13 op het asfalt te verschijnen in Bahrein. Brawn vindt de W13 ‘indrukwekkend’ en ziet in eerste instantie geen problemen met de route die het team uit Brackley gekozen heeft. Hij sluit niet uit dat teams alsnog gaan klagen waarna de FIA het nader gaat onderzoeken. De FIA en de organisatie van F1 hebben de regels uitgebreid geanalyseerd, maar met dit nieuwe concept hadden ze geen rekening gehouden.

“Er is geen twijfel mogelijk dat wij geen rekening hadden gehouden met dit concept, het is een hele extreme interpretatie van het reglement”, zei Brawn in gesprek met F1 TV. “Het is onvermijdelijk dat daar veel discussie over gevoerd gaat worden. Dat is altijd zo met een nieuw reglement. Hoe hard je de verschillende opties ook probeert te blokkeren, geloof me, dat hebben we honderd keer moeten doen, is er altijd innovatie in de Formule 1. Dat blijft extreem. Waar wij naar kijken is: doet het recht aan ons doel met het reglement. Vanuit het perspectief van het team willen ze zeker zijn dat het niet op een verkeerde manier bekeken worden. Ik denk dat daar de komende dagen veel over gesproken wordt.”

Zeker discussie, nog te vroeg voor protest

Brawn stelt dat het aan de FIA is om te oordelen of de wagen voldoet aan het reglement, maar ziet vooralsnog geen problemen. Dat kan veranderen als een rivaliserend team opheldering vraagt of een protest indient. Het is echter niet gebruikelijk dat zo’n protest al tijdens de test komt. “Het is indrukwekkend”, duidt Brawn de W13. “Dat is het mooie van de innovatie in de Formule 1, men blijft binnen de perken en er zijn op dit moment geen zaken die in strijd zijn met de doelen die wij hebben voor dit reglement. Je moet eerlijk zijn, wanneer een team met een nieuwigheidje komt, moet je dat niet direct bestraffen. Je moet ervan leren en de FIA weet als regulator in deze sport wat er gaande is. Dat hebben we als F1 niet in handen, we zijn daar niet de aangewezen partij voor. De FIA doet dat en die vinden het tot nu toe prima. Het team komt met een perspectief dat nog niet eerder beoordeeld is, ze komen met een goed argument. Ik weet zeker dat er gesproken gaat worden, maar het is indrukwekkend dat iedereen met zulke oplossingen komen terwijl het reglement eerder nog te weinig vrijheid zou geven. We zien nu het antwoord daarop.”

Lewis Hamilton in de Mercedes W13 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images