Brawn genoot van Franse GP: “Belichaming van wat de F1 is”

De Franse GP van 2021 leek aanvankelijk niet meteen een beklijvende race te worden, maar dat veranderde na de eerste ronde pitstops. De tweede pitstop van Max Verstappen brak de race vervolgens open, waarna de Nederlander na een spectaculaire en spannende slotfase als winnaar werd afgevlagd. Ross Brawn, sportief directeur bij de F1, genoot van de race. “De race was geweldig, het evolueerde van een wedstrijd op het waakvlammetje tot een echte knaller. Deze race was de belichaming van wat de F1 is - we zagen de menselijke en de strategische kant van de sport in al zijn glorie. En Verstappen was degene die als winnaar uit de bus kwam”, schreef hij in zijn column voor F1.com.

Mercedes leek uitstekende papieren te hebben voor de overwinning. Lewis Hamilton greep de leiding in de eerste bocht, nadat Verstappen een foutje maakte. Na de eerste ronde pitstops keerde de zevenvoudig wereldkampioen als tweede terug op het asfalt. “Mercedes heeft de potentie van de undercut duidelijk onderschat. Wat in de race gebeurde kwam duidelijk niet overeen met de getallen, dus dat was een verrassing”, merkt Brawn op. De drie mannen vooraan reden vervolgens een dusdanig hoog tempo, dat ze het einde niet zouden kunnen halen op die set banden. Het werd dus een kwestie wie het eerst met de ogen knipperde. “Zodra iemand die tweede stop maakt, ben je een ronde later al te laat”, aldus Brawn, die verrast was dat Red Bull als eerste stopte. “Ze wilden echter geen herhaling van Barcelona. Het was een competitieve en agressieve aanpak van Red Bull en dat leverde een geweldig einde op.”

"Titelstrijd tussen verschillende teams ontbrak jarenlang"

Verstappen breidde zijn voorsprong in de titelstrijd uit naar 12 punten en daarmee kan geconcludeerd worden dat Mercedes dit jaar echte tegenstand krijgt. “We zien nu een klassieke titelstrijd en het laat ons realiseren wat we de laatste jaren gemist hebben”, zei Brawn. “We houden van een titelstrijd tussen verschillende teams. Als dat niet kan, willen we graag dat twee teamgenoten vechten om de titel. Sinds Nico Rosberg in 2016 kampioen werd, hebben we beide dingen gemist. Daarom is het geweldig om deze felle strijd te zien.”

Zijn er voor Mercedes en Hamilton dan helemaal geen lichtpuntjes mee te nemen uit de Franse GP? Volgens Brawn wel. De Brit, die in de F1 bij onder meer Benetton, Ferrari, Honda, Brawn en Mercedes werkte, roemt zijn landgenoot voor zijn bandenmanagement. “Lewis demonstreerde dat hij in moeilijke omstandigheden meer uit de banden kan halen dan Valtteri [Bottas], die ze sneller liet slijten. Lewis is een meester in het uitknijpen van de prestaties. Zelfs vijf ronden voor het einde was ik nog niet overtuigd dat Max het voor elkaar zou krijgen, zo indrukwekkend was Lewis in zijn stint. Het had beide kanten op kunnen vallen.”

