Brawn: "Ik ga niet speculeren over Ferrari-motor"

De tegenvallende vorm van Ferrari in Austin, vlak nadat de FIA een nieuwe technische richtlijn uitvaardigde, roept veel vragen op. Red Bull wilde opheldering over bepaalde scenario's waarmee teams meer brandstof kunnen verbruiken dan de sensoren oppikken. Men had het vermoeden dat Ferrari daarvan gebruikmaakte. De FIA oordeelde dat dergelijke systemen niet zijn toegestaan en het, zoals Toto Wolff verwoordde, een duidelijke overtreding van de reglementen betreft.

Het kan toeval zijn dat de renstal uit Maranello plotseling minder sterk was op de rechte stukken en zowel Mercedes als Red Bull niet meer kon bijhouden, maar het maakt de aantijgingen wel wat geloofwaardiger. Ferrari-teambaas Mattia Binotto zei daarentegen dat het aan de set-up lag, aangezien Sebastian Vettel en Charles Leclerc met veel meer downforce zouden hebben gereden. Ook dat is iets wat vervolgens werd ontkracht door Max Verstappen: de Scuderia rijdt volgens hem altijd al met het downforceniveau van Monaco, iets wat de andere teams gewoon kunnen zien.

Ross Brawn wil zijn vingers niet te veel branden aan de controverse, maar kan er als sportief directeur van de Formule 1 ook niet helemaal omheen. Na de Amerikaanse Grand Prix reageert hij: "In de kwalificatie viel het nog mee met de vormdip, want Vettel zat maar 12 milliseconden achter Bottas. In de race was het echter enorm, Leclerc finishte zo'n 52 seconden achter de Fin. De Ferrari-rijder had vooral moeite met zijn eerste stint op mediums, toen hij een seconde per rondje langzamer was. Zodra hij op de harde band overstapte was hij competitiever, maar toen waren zijn kansen allang verkeken."

De 64-jarige Brit vervolgt: "Het is van buitenaf moeilijk om de terugval te verklaren en ik wil zeker niet gaan speculeren over de laatste technische richtlijn van de FIA wat betreft de meting van de brandstoftoevoer. Het is wel duidelijk dat Ferrari worstelde in Texas, vooral wat betreft bandenmanagement. Het ging niet zozeer om de slijtage, maar om ze tot leven te laten komen."

Dat Red Bull en Mercedes afgelopen weekend vrijwel optimaal presteerden, maakte het contrast volgens hem groter. Er is hoe dan ook in Maranello nog genoeg werk aan de winkel stelt hij. "De omstandigheden op de baan veranderden veel gedurende het weekend, want de temperatuur ging bijvoorbeeld erg omhoog. Het is ook waar dat Mercedes en Red Bull zich daar beter aan hebben aangepast. In Maranello moeten ze de komende dagen heel goed gaan analyseren wat er fout ging: reflecteren en met maatregelen komen. Dit is namelijk ook erg belangrijk voor volgend jaar."