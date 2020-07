Brawn over aanrijding tussen Leclerc en Vettel: 'een doodzonde'

In zijn reguliere column na een Grand Prix-weekend, beschrijft Brawn – die van 1997 tot en met 2006 bij Ferrari werkte – de Grand Prix van Stiermarken als “opnieuw een racespektakel met gevechten door het hele veld”, maar ook als “een race om snel te vergeten voor Ferrari.”

De tweede Grand Prix op de Red Bull Ring was voor de Scuderia al na één ronde voorbij toen Sebastian Vettel in bocht drie werd aangereden door Charles Leclerc en beide coureurs noodgedwongen de strijd moesten staken. Volgens Brawn begingen de coureurs een ‘doodzonde’ door in de openingsronde met elkaar te botsen. “Als teambaas wil je zoiets nooit zien gebeuren, maar dit doet Ferrari extra veel pijn omdat ze zo hard hadden gewerkt om hun aangepaste aerodynamische pakket een week eerder dan gepland in te kunnen zetten. De botsing tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc heeft ze beroofd van een kans om dat pakket te analyseren.”

Dat Leclerc na afloop van de race de volledige verantwoordelijkheid voor het incident nam is volgens Brawn niet meer dan logisch. “Charles deed het prima door de schuld op zich te nemen, maar dat helpt natuurlijk niets. Dat gezegd hebbende; het is sport en dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. Het lijkt er op dat de mensen in de fabriek een hoop werk hebben.”

De 65-jarige Engelsman werkte jarenlang met Michael Schumacher bij Ferrari en weet als geen ander hoe de hazen lopen in Italië. “Een van de grootste problemen van Ferrari is dat het team van alle renstallen het meest onder het vergrootglas ligt, zeker in Italië. Ik weet uit eigen ervaring dat de druk van de media erg heftig kan zijn en je moet er voor waken dat je mensen er niet door geraakt worden. Het management van het team moet hier mee om zien te gaan en ervoor zorgen dat het personeel het vertrouwen blijft houden en geconcentreerd blijft op wat gedaan moet worden. Ze moeten uitzoeken of er een fundamenteel probleem is met de auto en dat moeten ze snel doen, want het is duidelijk dat ze snelheid missen.”

Brawn was wel te spreken over Max Verstappen. De Nederlander eindigde als derde op gepaste afstand van beide Mercedessen, maar reed een prima race, aldus de Engelsman. “Red Bull heeft afgelopen winter stappen gemaakt, maar ze hebben nog niet de snelheid om Mercedes puur op vermogen uit te kunnen dagen. Dat hield Max echter niet tegen. Hij leverde met het pakket dat hij beschikbaar had opnieuw een voorbeeldige prestatie. Ik denk niet dat hij er meer uit had kunnen halen.”