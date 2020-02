Brawn: "F1 zal in toekomst weer nieuwe Duitse coureurs krijgen"

De Duitse Grand Prix zorgde afgelopen jaar voor een van de meest spectaculaire races op de kalender, maar het land wordt dit jaar overgeslagen. De Hockenheimring heeft intussen de aandacht deels van de Formule 1 verlegd naar de private sector om de toekomst van het circuit financieel zo gezond mogelijk te houden. Daarmee is echter niet uitgesloten dat het land, dat een rijke geschiedenis in de sport kent, later weer terugkeert op de kalender. De F1 beschikt op dit moment nog wel over het Duitse team Mercedes en over een Duitse coureur: Sebastian Vettel.

De viervoudig kampioen staat weliswaar onder druk bij Ferrari door de komst van Charles Leclerc. In tegenstelling tot Vettel heeft de Monegask van de Italiaanse formatie namelijk al een blijk van vertrouwen gekregen in de vorm van een meerjarige contractverlenging. Na het aankomende seizoen houdt het contract van Vettel op, waardoor hij zijn meerwaarde opnieuw zal moeten bewijzen wil hij langer blijven. F1-directeur Ross Brawn is ervan overtuigd dat als Vettel toch het veld moet ruimen aan het eind van 2020, dit niet het einde betekent qua Duitse coureurs in de koningsklasse. "Het komt in golven. Ik ben er zeker van dat er in de toekomst opnieuw Duitse coureurs bij komen." De opkomende talenten Mick en David Schumacher evenals Lirim Zendeli - laatstgenoemde twee zijn bevestigd voor het nieuwe F3-seizoen - zijn daar volgens hem potentiële kandidaten voor.

Brawn wijst er daarentegen wel op dat de F1 niet bereid is om koste wat kost Duitse invloeden te behouden. Dat Hockenheim plaats heeft gemaakt voor andere locaties zij zo. "Alle banen komen en gaan door de jaren heen. We kunnen het speelveld daar niet speciaal voor verbuigen. Dit is een echte sport en als je er dingen in laat zitten die er niet op natuurlijke wijze in passen, dan vervorm je de sport. Dat moet je niet doen", zei hij. Hetzelfde geldt volgens hem voor coureurs, die sinds een paar jaar een superlicentie moeten behalen voor ze de F1 kunnen bereiken. Daardoor worden coureurs die niet op dit niveau kunnen racen zo goed als uitgesloten. "Natuurlijk zijn er nog steeds commerciële overwegingen, maar het is veel beter dan voorheen. Je kunt geen F1-licentie krijgen tenzij je het echt verdient. Dat is wat we willen. Je speelt ook niet in de Bundesliga door er veel geld tegenaan te gooien", vergelijkt Brawn de situatie met de voetbalwereld.

Met medewerking van Jonathan Noble