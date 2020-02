Brawn: F1 wil in toekomst van motorhomes als 'jeneverpaleizen' af

De plannen zijn ambitieus, om tegen 2030 de uitstoot van de Formule 1-wagens drastisch te hebben verminderd en nagenoeg koolstofneutraal te zijn. Ook moet de logistieke operatie van het wereldwijd heen en weer reizen van het hele Grand Prix-circus efficiënter kunnen. Het management van de F1 is optimistisch en bovendien al begonnen met de eerste voorbereidingen over hoe het doel kan worden bereikt.

F1-directeur Ross Brawn vertelde dat de sport overweegt om verschillende vormen van transport te gebruiken, zoals meer treinen of overzeese vracht. Daarnaast kunnen volgens hem de dagen van de overdreven motorhomes als 'jeneverpaleizen' in de Europese raceweekenden op den duur verleden tijd zijn. "Mijn team kijkt op dit moment naar alle alternatieve vormen van vervoer. De trein is eigenlijk een zeer efficiënte manier om spullen te verplaatsen net als de zeevracht, wat betreft de impact die het heeft. We kijken dus naar hoe we op logistiek vlak onze impact kunnen minimaliseren. Dan zijn er nog de motorhomes. Voor negen Grands Prix van het jaar hebben we motorhomes, die door een grote groep vrachtwagens worden rondgereden, om de teams de faciliteiten te geven die ze nodig hebben. Voor de overige vijftien races gebruiken de teams gewoon wat er voor handen is als ze donderdag aankomen. We gaan naar overzeese races, komen in Baku aan en daar ligt dan een mooie set prefabricages voor je klaar. Niemand klaagt erover en het werkt prima. Later gaan we naar Monza en zetten we onze jeneverpaleizen op, waarvoor talloze vrachtwagens nodig zijn om ze te vervoeren. In de toekomst willen we in die weekenden verhuizen naar een motorhome of hospitality die veel minder belastend is qua logistiek en transport dan nu het geval is."

Zoals Motorsport.com vorig jaar onthulde, zijn er in totaal 315 F1-trucks gebruikt door de teams, bandenleverancier Pirelli, de F1 en de FIA bij Europese races. De belangrijkste opstapklassen zijn goed voor nog eens 60 trucks extra. Al met al gaat het om een enorme hoeveelheid dieselkilometers. Wat de impact verder vergroot is het feit dat de kalender geografisch gezien niet optimaal gestructureerd voor een minimale reisafstand. Wanneer de F1 in Oostenrijk racet is Boedapest slechts 400 km verderop, maar in plaats van daarheen te gaan, reist het hele circus naar Silverstone om vervolgens weer rechtsom te draaien richting Hongarije. Die rondreis is zo'n 3400 km lang. Het verschil tussen of de 375 trucks van de F1 en opstapklassen 400 km of 3400 km afleggen, komt overeen met zo'n 1,125 miljoen kilometer extra dieselverbruik.

