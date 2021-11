Brawn: F1 wil technologie demonstreren die uitstoot vermindert

Sinds jaar en dag wordt in de Formule 1 gereden met motoren die op fossiele brandstoffen lopen. Mede daardoor heeft de sport een imago van milieuvervuiler, hoewel er sinds 2014 al gereden wordt met hybride krachtbronnen die een hoge thermische efficiëntie hebben bereikt. De F1 is zich echter terdege bewust van de klimaatverandering en milieuproblematiek en heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te opereren. Onderdeel van dat voornemen is de introductie van een volledig duurzame brandstof. In 2025 of 2026 moet dit type brandstof zijn intrede doen – tegelijk met de introductie van een nieuw motorreglement – waardoor CO2-uitstoot via fossiele brandstof ten einde komt.

Volgens sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 is het niet meer dan logisch – zowel moreel als commercieel – dat de sport zich inzet om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. “Ieder nadenkend persoon maakt zich zorgen over klimaatverandering. Ik maak me er zorgen om, mijn engineers doen dat ook – het is iets wat we niet kunnen negeren”, vertelde Brawn aan The Guardian. “Het zou erg bevredigend zijn voor de F1 om de technologie te demonstreren waarmee we in de toekomst kunnen bijdragen aan de vermindering van broeikasgassen. We hebben een mantra: een F1-fan moet trots zijn op het F1-fan zijn. Dat draait niet alleen om de spanning op de baan, maar om het laten zien dat F1 een verschil kan maken in de samenleving. Zo denken wij er echt over.”

'Teams geven alles als dit competitief voordeel oplevert'

Uit onderzoek naar de ecologische voetafdruk van de F1 bleek dat slechts 0,7 procent van alle uitstoot door de F1 afkomstig is van de racewagens. Op papier gaat de ontwikkeling van een duurzame brandstof de uitstoot van de sport dus maar in beperkte mate verminderen, maar wél kan hiermee het gehoopte verschil gemaakt worden in de samenleving. Uit onderzoek van BloombergNEF blijkt dat in 2030 slechts 8 procent van de 1,4 miljard auto’s elektrisch aangedreven zal zijn. De overige 92 procent rijdt nog met verbrandingsmotoren en daar zet de F1 zich met de brandstof ook voor in. De duurzame brandstof moet een ‘drop-in fuel’ worden, wat inhoudt dat die zonder aanpassing te gebruiken is in auto’s voor de openbare weg.

Ook heeft Brawn er vertrouwen in dat de F1 de ideale plaats is om de duurzame brandstof te ontwikkelen. “Met de intense technologiecompetitie in de Formule 1 komen wij er waarschijnlijk sneller dan iedere andere omgeving waar ik aan kan denken. De vaccinrace was indrukwekkend, ineens hadden we in een heel korte tijd een vaccin. Dat was nog niet eerder vertoond. Nu hebben we de klimaatrace en moeten we met dezelfde snelheid oplossingen vinden”, weet Brawn. “Engineers van een F1-team zijn heel egoïstisch. Ze verspillen geen energie aan andere zaken dan het sneller maken van de auto. Als we hen een uitdaging voorschotelen rond deze doelstelling met duurzame brandstof, dan geven ze daar alles voor zodra ze weten dat dit mogelijk een competitief voordeel oplevert.”