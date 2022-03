Brawn: F1 heeft stap gezet ten opzichte van vreselijke vorige auto’s

De nieuwe generatie Formule 1-auto’s werd in Bahrein voor het eerst in wedstrijdverband gebruikt en die eerste race gaf meteen een indicatie dat de reglementen het gewenste effect hebben. Er werd gehoopt dat coureurs elkaar makkelijker en langer konden volgen en dat inhalen beter moet gaan. Op het Bahrain International Circuit leek dat zeker het geval. Zo wisselden Charles Leclerc en Max Verstappen na de eerste pitstops in drie ronden tijd zes keer van positie in duel om de leiding, alvorens de Ferrari-coureur weer een gaatje wist te slaan. De eerste indicaties zijn dus heel aardig, maar F1-sportief directeur Ross Brawn weet dat er geen overhaaste conclusies getrokken moeten worden.

“Het is gebaseerd op één race, dus we moeten niet te vroeg juichen. Maar we hebben geen nadelen gezien en dat is geweldig”, concludeert Brawn na een vraag van Motorsport.com. “Nu de coureurs hun nabespreking hebben gehad en de FIA naar de data gaat kijken, denk ik dat we kunnen zien hoe we hebben kunnen inhalen. De oude auto’s waren wat dat betreft verschrikkelijk, dus we hebben die stap kunnen maken. Ik denk dat we hebben laten zien dat de racegeschiktheid van de auto een belangrijke overweging moet zijn in de toekomst. Het is niet slechts één oplossing en we stoppen nog niet. We moeten dit proces volhouden, blijven werken en begrijpen hoe we geweldige raceauto’s maken en de ontwikkeling in die richting voortzetten.”

Geen zorgen om forse onderlinge verschillen tussen team

Gedurende de race werd duidelijk dat de topteams nog altijd een behoorlijke voorsprong hebben op de rest van het veld, maar Brawn maakt zich daar geen zorgen over. “Het zijn nieuwe reglementen en het lijkt erop dat twee, drie teams het niet helemaal bij het juiste eind hebben. Maar zo slecht was het ook weer niet. Als vooraan twee, drie teams hard kunnen racen en we een sterke middenmoot hebben, dan denk ik dat we tevreden moeten zijn. En als deze auto’s met elkaar kunnen racen, dan is dat het belangrijkste”, benadrukt Brawn de intentie van de nieuwe reglementen. “Je mag de impact van het budgetplafond ook niet vergeten, want niemand is in staat om nog honderd miljoen te investeren om hun problemen op te lossen. Dat gaat de ontwikkelingssnelheid afremmen, waardoor niemand afstand kan nemen. Veel dingen komen denk ik samen, dus we kunnen uitkijken naar een geweldig jaar.”

F1 CEO Stefano Domenicali heeft eveneens met genoegen naar de eerste Grand Prix onder de nieuwe reglementen gekeken. Hij complimenteert bandenleverancier Pirelli voor het goede werk dat geleverd is met de nieuwe banden, die tot verschillende strategieën leidden. “Het andere type band voorzag de show van een extra element met verschillende strategieën. Sommigen deden het goed en sommigen deden het fout, maar dat hoort bij het spel en dat is geweldig”, aldus Domenicali, die net als Brawn vindt dat de GP van Bahrein bemoedigend was. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen die erbij betrokken is, zijn werk goed doet. Het andere wat ik kan zeggen over wat we hebben gezien, is dat er een geweldige strijd is geweest op de baan en dat alle coureurs daarin correct zijn geweest. Dit is een goed teken voor de eerste race, laten we hopen dat dit bij de volgende doorgaat.”