Brawn: "Geen tekenen dat de F1-fabrikanten na 2020 stoppen"

Volgens het management van de Formule 1 is er geen enkele indicatie dat de huidige fabrikanten op de grid na 2020 niet meer door willen gaan. Ze hebben zich nog niet ingeschreven voor de periode vanaf volgend jaar, wanneer de nieuwe reglementen ingaan. De F1-teams Mercedes en Renault hebben in een eerder stadium laten weten dat er vanuit hun moederbedrijven wordt gekeken naar de toekomst binnen de sport. F1-directeur Ross Brawn zei dat de feedback die hij heeft gekregen erop wijst dat de fabrikanten nu een stuk blijer zijn met de nieuwe reglementen dan voorheen. Het kostenplafond dat in 2021 op 175 miljoen dollar komt te liggen geeft bedrijven als Mercedes meer financiële zekerheid, iets wat de afgelopen jaren ontbrak vanwege alsmaar groeiende uitgaven.

Gevraagd door Motorsport.com of hij er zeker van was dat de F1 alle fabrikanten aan boord zal houden vanaf 2021, zei Brawn: "Ik zie geen tekenen dat het niet zo is. Op veel manieren zijn ze blij met wat er gebeurt, want het geeft meer houvast. Elke keer dat Toto [Wolff] 's winters naar het bestuur gaat van Mercedes, moet hij voor een groter budget vragen omdat hij het nodig heeft om te winnen. Dus wat zeggen ze? Nee, we willen je niet meer geven want we willen niet meer winnen? Nu weten ze wat ze uit gaan geven, dus de boodschap van mensen op deze wereld zoals Ole Kallenius is dat ze gecontroleerde uitgaven willen, een bevestiging van wat ze moeten besteden aan het F1-team."

Brawn geeft daarnaast aan dat het streven van F1-eigenaar Liberty Media naar een budgetlimiet en een gelijkmatigere inkomstenverdeling de sleutel is tot het gezond houden van de sport, voor alle teams op de grid. "We willen dat de teams op een meer spaarzame manier succes kunnen boeken dan nu het geval is. Ze denken dat het in orde is, maar als het limiet te direct komt, zal er een 'aardbeving' komen en dan stopt alles. Dat is wat we niet willen", aldus de voormalig teameigenaar. "We willen dat Mercedes het gevoel heeft dat het een erg goede investering is. Het gaat nooit gebeuren dat ze stoppen, want waarom zouden ze? Ze winnen er veel meer mee dan ze uitgeven. En als het economisch gezien wel voor een kleine opschudding zou zorgen, maakt het alsnog niet uit, want ze kunnen ermee omgaan. En daarom is er denk ik behoefte aan verandering", voegt hij eraan toe.

Het kostenbudget zal volgens Brawn ook om een andere reden handig zijn: de sport kan beter reageren op problemen of catastrofes van buitenaf wanneer de getallen dramatische omlaag moeten. "Zodra het eenmaal goed functioneert kunnen we het omlaag brengen als er bijvoorbeeld een economische crisis aankomt. Er is meer behoefte aan controle en we kunnen die knop omlaag draaien zodra het systeem werkt. Nu is dat op geen enkele manier mogelijk. Als er nu een crisis komt, schrappen we de tests en nemen we allerlei andere maatregeltjes. Die hebben allemaal een goede tijdelijke impact, maar niet op de lange duur. De teams vinden namelijk vanzelf wel een andere manier om het geld te besteden."

Met medewerking van Jonathan Noble