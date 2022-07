Brawn enthousiast na Silverstone: "F1 is juiste weg ingeslagen"

Los van de zware startcrash was de Grand Prix op Silverstone een groot spektakel. In de beginfase waren het de heren van Ferrari en Max Verstappen die om de leiding vochten. Toen de regerend F1-kampioen door schade wegviel, kwam Lewis Hamilton zich ermee bemoeien. Het werd pas echt een feest door de neutralisatie naar aanleiding van de uitvalbeurt van Esteban Ocon. Diverse rijders doken naar binnen voor een vers setje zachte banden en een sprintrace was wat er volgde. Er werd geknokt, ingehaald, getoucheerd, maar bovenal eerlijk geracet. Charles Leclerc hield zich op gebruikte harde banden lange tijd knap staande tegenover het geweld van Sergio Perez en Lewis Hamilton. Uiteindelijk moest de Ferrari-coureur in beide heren zijn meerdere erkennen.

De stevige knokpartijen - ook tussen Verstappen en Mick Schumacher - zijn volgens Formule 1-topman en voormalig technisch directeur van Ferrari Ross Brawn te danken aan de nieuwe technische regels. De reglementen zijn begin dit seizoen van kracht geworden en moeten het volgen en inhalen op de baan verbeteren. Volgens de Britse oud-teameigenaar van Brawn GP kregen we op Silverstone een mooie demonstratie te zien. Brawn stelt dat de Formule 1 de juiste weg is ingeslagen.

"We werden getrakteerd op een prachtig staaltje racen. Wat ik fijn vond om te zien was de precisie die de coureurs hadden. We zagen ontelbare fascinerende gevechten die bochtenlang duurden. Daarbij werd er geregeld van positie gewisseld en zagen we dat er meerdere lijnen gereden konden worden", zegt Brawn op de officiële website van de Formule 1. "Het lukte zelfs om twee, drie of vier auto's naast elkaar te laten rijden. De kwaliteit van de acties lag ook hoog. De coureurs moesten echt hun best doen om een actie te wagen. Het was geen kwestie van DRS gebruiken en er langs stuiven."

Volgens de sportief directeur hoort hij ook geen negatieve geluiden van de coureurs. Sterker nog: de meeste F1-rijders zijn te spreken over de huidige generatie auto's. "Het leidt niet altijd tot rechttoe rechtaan inhalen, maar ze kunnen er langer achterblijven, meer druk uitoefenen en een fout bij de ander forceren. Dat is allemaal aanzienlijk verbeterd", vervolgt Brawn. "Ik denk niet dat er ook maar één coureur is geweest die er niet enthousiast over was. De manier waarop de auto's elkaar volgen is al zoveel beter dan dat het was. Hieruit blijkt dat F1 en de FIA de juiste weg zijn ingeslagen en met veel vertrouwen vooruit kunnen om aan te pakken wat nodig is voor de toekomst."

