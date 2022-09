Brawn wil eind 2022 stap terug doen als sportief directeur F1

Na jarenlang onderdeel te zijn geweest van diverse Formule 1-teams, keerde Ross Brawn begin 2017 terug in de Formule 1 als sportief directeur. Die functie ging hij bekleden op het moment dat Liberty Media de sport overnam van Bernie Ecclestone. Onder leiding van Brawn werden onder meer de grote veranderingen van het technische reglement in 2022 doorgevoerd en maakte F1 een enorme groei in populariteit door. Later dit jaar viert de Brit, die sinds 1978 in Formule 1 werkte voor onder meer Williams, Ferrari, Brawn GP en Mercedes, zijn 68e verjaardag en dat vindt hij een mooi moment om een stapje terug te doen.

"Ik wil significant minder gaan doen, laat ik het zo zeggen", zegt Brawn in gesprek met Sport1 als hij geconfronteerd wordt met geruchten dat hij eind 2022 zijn taken wil neerleggen. "Ik blijf beschikbaar met mijn expertise, maar ik zal niet langer dagelijks verantwoordelijk zijn voor één gebied. Dat betekent dat ik meer voor mijn kinderen en kleinkinderen kan zorgen, vaker kan vissen en mijn tuin kan onderhouden."

Tevredenheid over werking nieuwe reglementen

Als Brawn eind 2022 inderdaad zijn taken als sportief directeur van F1 neerlegt, dan geldt het gloednieuwe technische reglement van 2022 als zijn laatste grote wapenfeit. De nieuwe set regels werd geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat auto's elkaar makkelijker kunnen volgen en inhalen. Om dat voor elkaar te krijgen, besloot F1 tot de terugkeer van het grondeffect. Inmiddels zijn de eerste zestien proeven achter de rug voor het nieuwe reglement en vooralsnog concludeert Brawn dat hij goede ontwikkelingen heeft gezien.

"In principe ben ik best tevreden. De auto's kunnen dichter op elkaar rijden en daardoor beter inhalen. Naast elkaar rijden is ook makkelijker geworden. Hiervoor wist vrijwel niemand dat een auto dan ook snelheid verliest", legt Brawn uit. "Pirelli heeft ook bijgedragen aan de verbeteringen, dus het heeft allemaal goed gewerkt. Het feit dat sommige teams beter in staat waren om de nieuwe regels te implementeren en dat andere teams daar geïrriteerd door zijn, is typisch Formule 1 en was van tevoren ingecalculeerd. Vooral Mercedes heeft er last van gehad. Zij komen er wel weer bovenop, daar lopen geen idioten rond."