Brawn verwacht niet dat coureurs zich inhouden tijdens sprintrace

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton liet onlangs weten geen hoge verwachtingen te hebben van de sprintraces op zaterdag. De Mercedes-coureur gaat ervan uit dat het treintje rijden wordt tijdens de zeventien rondende durende wedstrijd, deels vanwege de lay-out van Silverstone en deels omdat het lastig is om andere auto’s te volgen met de huidige generatie wagens.

Ook is het nog maar de vraag hoeveel risico een coureur bereid is om te nemen voor een betere startplek op zondag. Een mislukte inhaalactie kan een rijder immers ver terugwerpen. En als een coureur schade oploopt, is hij nog verder van huis. Formule 1-baas Ross Brawn is echter optimistisch als het gaat om de hoeveelheid spektakel die de sprintraces gaan opleveren. Hij put onder meer moed uit de actierijke slotfase van de Azerbeidzjaanse Grand Prix.

“De korte sprint die we in Baku aan het einde hadden, was erg spannend”, zegt Brawn. “Ik verwacht niet dat het er in de sprintkwalificatie net zo agressief aan toe zal gaan, aangezien die over 100 kilometer gaat en de coureurs dus net iets meer de tijd hebben. Maar coureurs zouden nog met winkelwagentjes over een parkeerplaats racen, als ze elkaar bij de supermarkt zouden tegenkomen. Het ligt in hun aard om de ander te willen verslaan. Er is voor hen niets ergers dan door iemand geklopt te worden. Dat de sprintrace slechts een voorproefje zou worden op de race van zondag, daar valt nog wel over te discussiëren, maar ik denk dat ze elkaar wanhopig zullen proberen te verslaan en willen laten zien wie er de snelste en de sterkste is.”

Brawn zegt dat de Formule 1 haar best heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de coureurs voluit gaan tijdens de sprintrace. “We proberen het echt aan te moedigen dat er de hele tijd vol gas geracet wordt. We willen niet dat de coureurs zich inhouden tijdens de kwalificatie en dat willen ook niet tijdens de sprintrace. Niemand weet hoe de coureurs zich precies zullen gaan gedragen; hoe conservatief ze zullen zijn en in hoeverre de teams er bij ze op aan zullen dringen om behoudend of juist aanvallend te rijden. Ik ben zelf wel optimistisch. Ik denk dat de race geweldig wordt en een goede show gaat opleveren. Ik denk dat de coureurs ervoor zullen gaan. Denk je echt dat Max [Verstappen] of Lewis [Hamilton] met een andere mindset de eerste bocht induiken omdat het een sprintrace is? Ik denk het niet. Maar we gaan het zien. Daar moeten we achterkomen.”