Het was de allereerste editie van de Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit en het was er een om niet snel te vergeten. De race verliep niet zonder slag of stoot en dus moest de wedstrijdleiding aan de bak. Dit leverde na afloop scheve gezichten op bij diverse coureurs en teams, maar Formule 1-topman Brawn staat volledig achter de beslissingen die zijn genomen door race director Masi.

Lewis Hamilton was mijn 'Driver of the Day' Ross Brawn

"Allereerst mijn complimenten aan de FIA en wedstrijdleider Michael Masi. Zij zijn uitstekend omgegaan met deze lastige wedstrijd. Ik weet dat veel mensen de beslissingen controversieel vinden, maar ik vind dat niet", zegt Brawn stellig in zijn column op de officiële Formule 1-website. "De situatie met Max en Lewis, waarbij Michael voorstelde om Max achter Esteban [Ocon] en Lewis te plaatsen, werd goed aangepakt. Het alternatief was om het door te zetten naar de stewards en dat had een tijdstraf kunnen worden [voor Red Bull]. Michael heeft dus pragmatisch gehandeld. Dit soort gesprekken wordt tijdens een race meermaals gevoerd. Als de ene coureur op een oneerlijke manier inhaalt of verdedigt, dan vertelt de wedstrijdleider het team om de positie terug te geven."

Na afloop van de wedstrijd werd Red Bull-coureur Verstappen door de fans over de hele wereld gekozen als Driver of the Day. Brawn is een andere mening toegedaan. De voormalig teambaas van Mercedes was zelf onder de indruk van het optreden van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. "Wat mij betreft gaat de eer deze keer naar Lewis. Ik vind dat hij beter werk heeft verricht. In het heetst van de strijd hield hij het hoofd koel. Hij heeft zijn race perfect aangepakt. Foutjes maakte hij amper en hij noteerde ook nog eens de snelste raceronde met een voorvleugel die er bijna af viel."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, en Lewis Hamilton, Mercedes W12, strijden om de leiding Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Dat Verstappen en Hamilton met hetzelfde aantal punten naar de seizoensfinale in Abu Dhabi reizen, is ook Brawn uiteraard niet ontgaan. Het is voor het eerst in ruim 47 jaar dat de Formule 1 weer in deze situatie zit. De oud-technisch directeur van Ferrari kijkt ernaar uit, maar hoopt niet dat het kampioenschap beslist wordt achter de groene tafel. "Het wordt pittig", vervolgt hij. "Beide heren gaan elkaar geen millimeter ruimte geven, maar dat is wat we willen zien. Het moet echter niet over de grens gaan. Het laatste wat we willen is dat het kampioenschap wordt beslist door de stewards of door het Hof van Beroep. Het moet op de baan in Abu Dhabi gebeuren, met de beste coureur als winnaar."