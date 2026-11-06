Formule 1 GP van Mexico

Rosberg vergelijkt Ferrari-aanvaringen met eigen Mercedes-rivaliteit: 'Instructies zijn niet duidelijk genoeg'

De wereldkampioen van 2016 laat zich uit over de recente aanrijdingen tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 14:40

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Nico Rosberg weet het nodige over wiel-aan-wiel racen met Lewis Hamilton in zusterauto's in de Formule 1.

Het tweetal was vier jaar lang teamgenoten bij Mercedes en kende een intense rivaliteit. Inmiddels rijdt Hamilton voor Ferrari naast Charles Leclerc – een situatie die soms gespannen is geworden, met meningsverschillen over teamorders en confrontaties op de baan.

Hamilton belandde bij de start in Monza in het grind, terwijl ze in de eerste ronde in Mexico allebei van de baan gingen terwijl ze om de leiding vochten, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor Max Verstappen om de zege voor de neus van de Scuderia weg te kapen.

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Over de Grand Prix van Monaco van 2016, toen hij titelrivaal Hamilton voorbij liet om Daniel Ricciardo voor de zege te achtervolgen, legde Rosberg uit dat Mercedes de juiste voorwaarden had gecreëerd voor een gezondere samenwerking tussen teamgenoten.

“Het was heel makkelijk, omdat Toto [Wolff] en het team heel goed werk hadden geleverd door de richtlijnen voor het racen binnen het team duidelijk te maken”, vertelde de wereldkampioen van 2016 in de podcast Beyond The Grid. “Het is heel duidelijk: als het team de racezege dreigt te verliezen, dan komt het moment waarop je als team moet rijden en niet meer als titelrivalen. Dat was heel duidelijk.

“In Monaco ging het bij mij niet goed omdat mijn vizier zo beslagen was dat ik niet kon zien waar ik heen ging. Ik was heel langzaam, Ricciardo verdween in de verte, dus het was heel duidelijk dat er gevaar bestond dat we hier de zege zouden verliezen. Dan is het dus heel duidelijk dat je als team moet rijden en dat Lewis er een kans op moet krijgen, dus laat je hem voorbij.

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Photo by: Mercedes AMG

“Dat was enorm pijnlijk, maar het is niet zo erg wanneer de instructies vooraf duidelijk zijn, en het is zo belangrijk dat de instructies vooraf duidelijk zijn. Dat is iets wat Ferrari bijvoorbeeld momenteel in F1 niet goed genoeg doet, omdat de instructies niet duidelijk genoeg zijn, en dan krijg je dit geruzie tussen de coureurs. Het moet gewoon duidelijk zijn.

“Ook wij deden het destijds niet perfect. In dit geval wel, maar wat we niet perfect deden, waren wiel-aan-wielduels. Je kunt bij wiel-aan-wielduels nooit gedetailleerd genoeg zijn om heel duidelijk te maken wie wanneer schuld heeft, en wij gingen niet voldoende de details in.

“We probeerden het, we waren al behoorlijk ver met het drukken van ons eigen reglement voor wiel-aan-wielduels, maar het was niet gedetailleerd genoeg, en er was altijd ambiguïteit, elke keer weer – ook omdat Lewis zo verdomd slim is in wiel-aan-wielracen, waardoor het nooit voor 100 procent zijn schuld was, en soms was het wel voor 100 procent mijn schuld.”

Als je de gevallen buiten beschouwing laat waarin ze elkaar ‘slechts’ van de baan duwden, kwamen Hamilton en Rosberg tijdens hun periode bij het team daadwerkelijk drie keer met elkaar in botsing – de GP van België van 2014 en de GP's van Spanje en Oostenrijk van 2016. Toen liepen ze twee keer de zege mis.

Mercedes voerde uiteindelijk wel een eenvoudige regel in om hen ervan te weerhouden onnodig met elkaar in botsing te komen: ze zouden de kosten van elke botsing tussen de Zilverpijlen moeten delen – wat Rosberg naar eigen zeggen bij één gelegenheid 360.000 dollar kostte.

De Duitser legde uit dat Niki Lauda, niet-uitvoerend voorzitter van Mercedes F1, een grote rol had gespeeld bij het bewaren van een zekere harmonie tussen hem en Hamilton.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid and Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid collide on the opening lap

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Paddy [Lowe, uitvoerend directeur] is iemand die risico's mijdt”, lichtte Rosberg toe. “Als mens probeert hij confrontatie te vermijden, dus het is niet ideaal om hem zo'n bespreking na een incident te laten leiden, omdat hij heel vaak de makkelijkste weg zou nemen – niet echt er goed in duiken en ons confronteren, hij zou de weg van de minste weerstand kiezen, en dat is niet ideaal.

“Het was beter wanneer Toto en Niki erbij betrokken raakten. Niki raakte er behoorlijk vaak bij betrokken; hij was een geweldige bemiddelaar, omdat we hem allemaal waardeerden.

“Hij was er heel goed in om ieder van ons ertoe te krijgen ten minste een klein deel ervan op zich te nemen, en dat bracht ons dichter bij elkaar. Wanneer het niet gewoon 100 procent de schuld van de ander was, kreeg Niki ons allebei zover dat we [zeiden]: ‘Ja oké, met dat deel ben ik het eens, misschien was het wat te laat dat ik de deur dichtgooide’. En dan zei Lewis: ‘Ja, ik ben het ermee eens; ik ging veel te waanzinnig agressief over het gras’, of wat dan ook.

“Dat begon ons naar elkaar toe te bewegen en naar een manier waarop we dan samen konden gaan zitten en zeggen: ‘Oké, laten we proberen dit achter ons te laten’.”

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