Rosberg: Mogelijk ‘negatieve omslag’ bij Mercedes als Wolff stopt

Tijdens de tweede vrije training werd er in het commentaarhok van Sky Sports gesproken over waarom Lewis Hamilton nog geen contract heeft getekend voor 2021. Recent bevestigde Wolff dat nog niet zeker is of hij volgend seizoen nog doorgaat als teambaas van Mercedes, maar hij achtte de kans zeer klein dat dit invloed had op het besluit dat Hamilton ging nemen. Daar lijkt Rosberg anders over te denken. Hij suggereert dat Wolffs toekomstplannen invloed hebben op de gedachten van Hamilton, omdat het mogelijk tot veranderingen leidt binnen de renstal.

“Ik denk dat het wel uitmaakt”, zei Rosberg. “Lewis is zeer overtuigd dat Toto een integraal onderdeel is van het succes van het team, en dat is ook zo. En het is niet in beton gegoten dat er een nieuwe leider komt en dat de stabiliteit blijft als Toto vertrekt. Als Toto gaat kan er mogelijk een spiraaleffect optreden. Dan zeggen de teamleiders op de belangrijke posten ‘oké, het is het eind van een tijdperk. Toto gaat, ik werkte heel graag met hem, laat ik ook iets nieuws gaan doen.’ En dat kan dus een heel negatieve omslag zijn voor het team.”

Ook kwam Rosberg met interessante observaties over Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen beleeft een moeilijk laatste seizoen bij Ferrari, waar hij door Charles Leclerc werd voorbijgestreefd als kopman van het team. Rosberg meent dat Vettel zich momenteel in een negatieve spiraal bevindt en daarbij wordt hij niet geholpen door het type auto waarmee momenteel wordt gereden in de Formule 1.

“Ten eerste zijn deze auto’s veel nerveuzer dan voorheen”, vertelde Rosberg. “De achterkant breekt soms gewoon uit en dat kan je niet voelen. Dat neemt veel vertrouwen weg bij de coureurs. Sebastian is altijd een rijder geweest die een stabiele achterkant nodig heeft, hij heeft daar vertrouwen in nodig. Ik denk dat hij in een grote negatieve spiraal is gekomen. Dat begint klein, met een grote fout in leidende positie op Hockenheim, en dan maak je er her en daar nog eentje. En dan begint het een lawine te worden.” Het nadeel van die negatieve spiraal is volgens Rosberg dat je vervolgens nog meer fouten gaat maken, terwijl de teamsituatie binnen Ferrari Vette ook niet in de kaart speelt.

“Het team heeft Leclerc als hun god, en hij is dat niet meer. Dat is een grote schok. Hij was de nummer één voor Ferrari, voor het hele land, en ineens is daar die jonge Leclerc die een vijfjarig contract krijgt. Mentaal is dat ook iets groots, vermoed ik.” De overstap naar Aston Martin ziet Rosberg als een ‘enorme kans’ voor Vettel. “Hij wordt weer de god binnen dat team. De auto is snel, hij kan weer echte succesmomenten beleven en in een positieve mentale spiraal komen. Misschien wordt hij ook weer zo goed als hij was en kan hij de fouten achterwege laten. Dus het is een enorme kans voor hem, en ik ben heel blij voor hem dat hij die kans gevonden heeft.”

Met medewerking van Adam Cooper