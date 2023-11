Gaat de Sphere F1-coureurs afleiden? Deze kleuren mogen niet tijdens baanactie

Met zo'n 1,2 miljoen LED-pucks die elk weer bestaan uit 48 LED-lampen die 256 miljoen verschillende kleuren kunnen tonen, zou het voor de Formule 1 uiteraard een gemiste kans zijn om dit opmerkelijke gebouw niet in te zetten tijdens het raceweekend. Speciaal voor de race is deze ook afgehuurd door de Formule 1 en daar gaat de sport ook gretig gebruik van maken. Zo zal Sphere Studios op deze zogenaamde Exosphere tijdens de Grand Prix van Las Vegas live posities tonen tijdens de kwalificatie en de race. Daarnaast belooft de Formule 1 ook 'op maat gemaakte podium graphics'.

The Sphere is vanuit de auto goed zichtbaar voor de coureurs, waardoor er bezorgdheid is geuit over het feit dat de rijders kunnen worden afgeleid. Er is echter hard gewerkt om dit te voorkomen. Dit houdt in dat de kleuren rood, geel en blauw niet zichtbaar zijn tijdens baanactie. Joel Fisher, uitvoerend voorzitter van Marquee Events and Operations voor MSG Entertainment, zegt dat het allemaal veilig is. "Natuurlijk gaan we aan de eisen van de FIA voldoen. Daar zorgen we voor. Er zijn hier in het donker verschillende kleuren en dingen getest. Daar is een showrunner voor."

De fans langs de baan tussen bocht 5 en 9, die dan goed zicht hebben op de Sphere, mogen verwachten dat er tijdens de sessies driver cards getoond zullen worden, evenals helmen om zo een perfecte achtergrond te vormen voor de fans langs de baan. Voor hen wacht nog een verrassing, aangezien er ook een mogelijkheid komt om op dit LED-gebouw getoond te worden. Het zal voor unieke beelden op de tv-uitzending zorgen, aangezien de graphics zowel vanuit de lucht als vanaf de grond goed zichtbaar moeten zijn. Uiteraard zullen er ook advertenties getoond worden van sponsoren van de Formule 1 en deze race.

"Dit is een van 's werelds belangrijkste sportevenementen en we zijn klaar om de Sphere te laten zien aan ons wereldwijde publiek via de Formule 1 - zowel persoonlijk in Las Vegas als kijkend over de hele wereld - waarbij de ongeëvenaarde technologische en creatieve mogelijkheden van de Exosphere worden gedemonstreerd", vervolgt Fisher.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer voor de Las Vegas Grand Prix, stelt dat de Sphere 'niet alleen een aanvulling op het Las Vegas Strip Circuit' is, maar dat deze het naar 'nieuwe hoogten tilt'. Zij belooft dat elke ronde een 'betoverende ervaring' wordt, zowel voor de fans langs de baan als de fans die op tv kijken. "Stel je realtime polepositions voor, spannende podiumvieringen en een dynamische showcase van alle twintig coureurs en hun iconische auto's die groots worden weergegeven. We zijn verheugd om de Sphere in het hart van het raceweekend te hebben."