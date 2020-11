Grosjean stuurt videoboodschap vanuit ziekenhuisbed, looft halo

Grosjean maakte kort na de start van de Grand Prix van Bahrein een onnoemelijk hard crash mee. De coureur van het Haas F1-team besloot na het uitkomen van de eerste bochtencombinatie van de linker- naar de rechterkant van de baan te gaan, maar had niet gezien dat Daniil Kvyat daar ook al reed. De rechter achterband van Grosjean toucheerde de linker voorband van de AlphaTauri-rijder, waardoor de Haas VF-20 ineens rechtsaf sloeg. De auto klapte zo hard tegen de vangrail dat de wagen in tweeën brak en er een vuurzee ontstond.

Ondanks de enorme impact - de cockpit was dwars door de vangrail gegaan - wist Grosjean zich op eigen kracht uit het brandende wrak te hijsen en over de baanafzetting te klimmen, waarna hij verder geholpen werd door FIA-arts Ian Roberts en medical car-bestuurder Alan van der Merwe, die als eersten op de plek des onheils waren. Meteen nadat duidelijk was dat Grosjean slechts lichte verwondingen aan het ongeluk had overgehouden, klonk er veel lof voor de halo, die in 2018 in de Formule 1 is ingevoerd. De hoofdrolspeler zelf beaamt dat de afloop van de crash heel anders was geweest zonder de beschermende boog over de cockpit.

In een Instagram-video, waarop te zien is hoe zijn beide handen in het verband zitten vanwege brandwonden, laat Grosjean weten: “Hallo iedereen, ik wilde jullie even laten weten dat ik in orde ben. Min of meer in orde. Bedankt voor al jullie berichten. Een paar jaar geleden was ik niet voor de halo, maar het is het meest geweldige dat we in de Formule 1 hebben geïntroduceerd en zonder [halo] had ik jullie nu niet kunnen toespreken. Mijn dank gaat uit naar de complete medische staf op het circuit en het ziekenhuis. Hopelijk kan ik snel weer berichten schrijven en jullie laten weten hoe het me gaat.”

Grosjean zal in elk geval de komende nacht nog in het ziekenhuis verblijven.