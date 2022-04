Onder de nieuwe technische reglementen lijkt Ferrari vooralsnog de macht te hebben gegrepen. Met de F1-75 werden tot dusver twee pole-positions, twee overwinningen, drie snelste ronden en in totaal vijf podiumplaatsen gepakt in drie races, waardoor het team fier aan de leiding gaat in beide kampioenschappen. Red Bull Racing lijkt als enige in staat om de strijd aan te binden met de Scuderia, maar desondanks staat de renstal slechts op de derde positie in het kampioenschap voor constructeurs. Mercedes heeft zich tussen de twee sterkste teams weten de knokken, ondanks een auto die op pure snelheid geen aanspraak lijkt te maken op zeges en podiumplaatsen.

Doorslaggevend is echter geweest dat de betrouwbaarheid bij Mercedes perfect is geweest, terwijl Red Bull al drie uitvalbeurten heeft genoteerd. Het past ook bij uitspraken die door beide teams zijn gedaan. Zo verklaarde Red Bull-teambaas Christian Horner al dat hij liever een snelle auto betrouwbaar maakt, dan dat hij een langzame en betrouwbare auto snel moet maken. Anderzijds verklaarde Mercedes-coureur George Russell dat het “niet uitmaakt hoe snel je auto is, als je het einde niet haalt”. Volgens voormalig F1-coureur Romain Grosjean is het tekenend voor de verschillen in mentaliteit tussen beide teams. “Het is leuk om de verschillende mentaliteiten te zien en ik denk dat ze allebei gelijk hebben. Idealiter heb je echter een snelle auto die ook betrouwbaar is”, vertelt hij in een video op zijn eigen YouTube-kanaal.

Momenteel heeft zowel Red Bull als Mercedes niet beide ingrediënten in huis, iets wat Ferrari wél lijkt te hebben. Grosjean ziet dat dit mogelijk het gevolg is van de bewuste keuze van de Scuderia om de focus al vroeg in 2021 naar het nieuwe technische reglement te verleggen. “Je moet niet vergeten dat Red Bull en Mercedes tot het einde van 2021 vochten om het wereldkampioenschap, terwijl Ferrari al heel vroeg in het seizoen 2021 begon aan de ontwikkeling van de nieuwe auto. Die luxe hadden Red Bull en Mercedes niet, waardoor alle beschikbare bronnen naar de strijd om de wereldtitel gingen. Anderzijds maakte Ferrari de keuze om in te zetten op 2022 en dat betaalt zich momenteel uit, want zij hebben de beste auto.”