Grosjean verrast dat financiën beide Haas-coureurs de kop kost

Vanochtend kondigden Grosjean en teamgenoot Kevin Magnussen op social media aan dat hun tijd bij Haas F1 na 2020 ten einde komt. Kort daarna bracht het team een officiële verklaring naar buiten waarin het nieuws bevestigd werd. Enerzijds kwam het telefoontje van teambaas Steiner niet als een verrassing voor Grosjean, die al wel had verwacht dat hij of Magnussen dit jaar zou moeten vertrekken vanwege de financiële klap die het coronavirus aan veel bedrijven heeft toegebracht. Dat beide coureurs om die reden aan de kant gezet worden, had de Fransman echter niet verwacht.

Hij toont overigens wel begrip voor de keuze die Haas gemaakt heeft. “Ik wist dat waarschijnlijk een van ons eruit zou gaan aan het eind van het jaar vanwege de situatie in de wereld, en hoe COVID het financieel heel zwaar maakt voor veel bedrijven”, vertelde Grosjean tegenover onder andere Motorsport.com. “Dus ik wist dat een van ons zou moeten vertrekken, en daarom zei ik tijdens het gesprek tegen Guenther dat ik verwachtte dat een van ons eruit zou vliegen. Hij zei ‘nee, vanwege financiële redenen moeten jullie allebei vertrekken’. Dat begrijp ik volledig. Ik weet dat het voor veel bedrijven en industrieën een zwaar jaar is door COVID. Het team kiest een andere weg en ik wens ze het beste voor de toekomst.”

Grosjean meent dat hij niet in de positie is om te betalen voor een plekje in de Formule 1 en dat is iets wat hij ook niet wil. Daardoor blijven er weinig mogelijkheden over binnen de koningsklasse, maar helemaal opgeven wil hij niet. “Er zijn niet veel plekken over in F1 en het ziet er gecompliceerd uit. Maar ik sprak laatst met mijn zevenjarige zoontje en ik vertelde hem dat iets onmogelijk is. Hij keek me aan en zei ‘papa, in onmogelijk staat het woord 'mogelijk'. Er is dus altijd een mogelijkheid.’ Ik vond het cool dat zoiets van een zevenjarig jongetje kwam. Dus laten we afwachten. Buiten F1 zijn er veel aantrekkelijke uitdagingen. Waarschijnlijk niet met auto’s die net zo snel zijn als in F1, maar er zijn zeker andere uitdagingen."

“Er zijn wat gesprekken gaande en opties waar ik graag zou willen racen”, zei hij. “Ook met de kans om te winnen. Ik mis het gevoel van winnen namelijk wel, ik mis dat ik aan het weekend begin met het idee dat ik voor de overwinning of podium kan vechten en dat ik het beste uit mezelf moet halen om dat voor elkaar te krijgen. Dat wil ik liever dan hopen dat ik Q1 overleef en in het beste geval een puntje of twee kan scoren. Dat houdt niet in dat je niet meer je best doet als het zo is, maar je mist als racer toch iets. Hopelijk vind ik goede opties voor mezelf en kan ik zo snel mogelijk iets laten weten.”

Met medewerking van Adam Cooper