Grosjean: "Wolff is F1-test met Mercedes zeker nog niet vergeten"

Romain Grosjean maakte een huiveringwekkende crash mee kort na de start van de Bahreinse Grand Prix in 2020. Bij het uitkomen van de derde bocht werd de Fransman rechtsachter aangetikt, waarna hij haaks rechtsaf de vangrail in schoot. De VF-20 werd in tweeën gesplitst met een gigantische brand tot gevolg. Op miraculeuze wijze kon Grosjean uit de auto komen door een gat in de vangrail en hield hij slechts brandwonden over aan de verschrikkelijke klap. Voorafgaand aan die wedstrijd was al bekend dat Abu Dhabi zijn laatste F1-race zou gaan worden voor Haas, maar die moest de coureur aan zich voorbij laten gaan en dus kreeg de Zwitserse Fransman geen waardig afscheid.

Om de inmiddels 35-jarige rijder toch een mooi afscheid te geven bood Mercedes de Fransman een test aan in een F1-auto. In eerste instantie zou dit plaatsvinden tijdens de Grand Prix van Frankrijk in 2021, maar corona gooide roet in het eten. Een nieuwe datum vinden bleek echter niet eenvoudig, helemaal nu Grosjean in de IndyCar racet en F1 strikt is met betrekking tot testen. De test leek op de lange baan te zijn geschoven, maar de gebeurtenis kwam onlangs weer boven toen Grosjean een glimp liet zien van de helm die hij speciaal voor de test heeft laten prepareren. In een video op YouTube liet hij zijn collectie race-uitrustingen zien en trok daar de Mercedes-helm van de plank.

"Iedereen vraagt me naar de Mercedes-test. Hier is de helm. De test is nog niet geweest, maar ik heb er een helm voor klaarliggen", zei de Franse coureur bij het tonen van de helm. Gevraagd naar de laatste stand van zaken liet Mercedes-teambaas Toto Wolff duidelijk weten dat de test zeker nog gaat plaatsvinden. "De test gaat zeker gebeuren", aldus de Oostenrijker. "We hebben het beloofd. We gaan kijken hoe en wat, maar het gaat door. Als ik mijn woord geef, houd ik me daaraan."

Grosjean en Wolff hadden na de seizoensfinale van het F1-seizoen 2021 met elkaar gesproken. "Ik stuurde Toto een bericht na de race in Abu Dabi", aldus de Penske-coureur. "Ik liet een aantal weken voorbij gaan en uiteindelijk antwoordde hij om me te bedanken. Zijn laatste zin was: 'We moeten je dit jaar in de auto krijgen.' Het staat nog steeds. Er waren vorig jaar een paar dingen die het verstierden. Dit jaar kan ik niet bij de Franse Grand Prix zijn in verband met een IndyCar-race in Iowa. Maar Mercedes ziet het zeker nog zitten. Ik heb er zin in, ook al gaat mijn nek het zwaar te verduren krijgen."