Grosjean zou terugkeer naar Renault F1 ‘mooi verhaal’ vinden

De overstap van Daniel Ricciardo van Renault naar McLaren, betekent dat er voor 2021 een stoeltje vrijkomt bij het Franse fabrieksteam. Al snel gingen er geruchten dat Fernando Alonso weleens zijn Formule 1-rentree kon maken bij de equipe waarmee hij twee keer wereldkampioen is geworden, maar een terugkeer van de Spanjaard in de koningsklasse is allesbehalve zeker.

Grosjean sluit een transfer naar Renault voor 2021 ondertussen niet uit. “Het zou een mooi verhaal zijn”, antwoordde hij bij ESPN op de vraag of hij terug zou willen keren naar Renault. “Ik heb tien jaar in Enstone doorgebracht en zij hebben mijn carrière voor het overgrote deel gefinancierd. En de laatste keer dat dit team op het podium stond, was dankzij mij!” In 2015 finishte Grosjean als derde in de Belgische Grand Prix, met dank aan een exploderende achterband bij Sebastian Vettel. Het team deed dat jaar voor het laatst mee als Lotus F1 Team. Sinds er weer onder de naam Renault wordt geopereerd, heeft de formatie geen podiumplaatsen meer behaald.

Grosjean zegt dat het Renault-zitje ‘aantrekkelijk kan zijn met het oog op de toekomst’ maar houdt alle opties voor 2021 nog open. “Het lijkt me leuk om daar terug te keren, maar het lijkt me ook leuk om bij Haas te blijven of het eens bij een ander team te proberen. We hebben nog niet één race gereden, maar zijn nu al over volgend jaar aan het praten, wat een beetje gek is. Aan de andere kant is het normaal dat het ‘silly season’ rond deze tijd van het jaar op gang komt. Maar goed, laten we eerst maar eens gaan racen en kijken hoe de auto zich gedraagt”, aldus Grosjean. “Ik zal mijn uiterste best doen en kijken of ik nog steeds op het niveau presteer waarop ik zou willen presteren. Daarna kunnen de gesprekken beginnen en kunnen we kijken wat er mogelijk is.”

Als Grosjean terug zou keren, zou Renault een volledig Frans rijderspaar krijgen, aangezien Esteban Ocon al zeker is voor 2021.

