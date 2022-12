Mick Schumacher maakte in 2021 zijn Formule 1-debuut bij Haas en was ook afgelopen seizoen bij de Amerikaanse formatie te vinden. De Duitser kende een aantal vervelende crashes en stak niet in een heel bijzondere vorm. Uiteindelijk kwam er een stijgende lijn. Ondanks de progressie besloot Haas om na 2022 niet verder te gaan met de Duitser. In plaats daarvan belde het voormalig Formule 1-coureur Nico Hülkenberg, die vervolgens een contract tekende. Haas-baas Guenther Steiner stelde dat de ervaring van Hülkenberg de doorslag gaf hem ten faveure van Schumacher binnen te halen.

Voormalig Haas-coureur Romain Grosjean snapt de beslissing van het team niet. "Persoonlijk had ik die keuze niet gemaakt", trapt de Fransman af op zijn YouTube-kanaal. "Mick Schumacher had een prima einde van het seizoen. Er was niet echt een aanleiding om hem te vervangen. Toch wilde het team een andere coureur en daarom namen ze contact op met Nico Hülkenberg. In het verleden heeft hij vaak genoeg laten zien hard te kunnen rijden. In 2007 waren Nico en ik teamgenoot in de Formule 3. Twee jaar later streden we tegen elkaar in de GP2. Hij heeft veel talent, dus laten we afwachten wat hij voor elkaar kan krijgen bij Haas. Maar nogmaals: ik had zelf die keuze niet gemaakt."

Niet alleen bij Haas verandert in 2023 de bezetting, ook bij AlphaTauri wijzigt het een en ander. Pierre Gasly stapt in bij Alpine, terwijl Nyck de Vries dankzij zijn sterke debuut op Monza naast Yuki Tsunoda plaatsneemt. "Yuki is nu de leider", vervolgt Grosjean. "Hij heeft nu de F1-ervaring. Hij moet dus een stap maken en die rol als leider voor zichzelf opeisen. Dan hebben we Nyck de Vries. Hij is Formule E-kampioen, Formule 2-kampioen... zijn weg naar F1 is niet heel logisch verlopen, maar hij verdient zeker een plekje in de koningsklasse. Hij is zeer getalenteerd. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Yuki zal met zijn ervaring het team leiden, terwijl Nyck de boel eerst moet verkennen en dan als een soort co-leider kan optreden."