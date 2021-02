Grosjean optimistisch over toekomst oude werkgever Alpine

De Franse coureur reed van 2016 tot en met afgelopen seizoen voor Haas, maar was daarvoor jarenlang Renault-junior en kwam in 2009 en van 2012 tot en met 2015 uit voor dat team. Vooral in die tweede periode – toen de stal Lotus heette – was Grosjean erg succesvol. Hij behaalde in die jaren tien podiumplaatsen. Ook na zijn overgang naar Haas in 2016, heeft de Fransman altijd veel contact gehouden met zijn voormalige collega’s.

Afgelopen winter onderging het team van de Franse autofabrikant Renault een metamorfose. Het ruitvormige Renault-label werd ingeruild voor de badge van het autosportmerk Alpine, met Fernando Alonso werd een oude bekende teruggehaald en er werd flink wat met posities geschoven in het management van de stal. Zo moest teambaas Cyril Abiteboul het veld ruimen ten faveure van Davide Brivio die uit de MotoGP overkwam.

Grosjean, die naar de IndyCar Series overstapt maar mogelijk ook in de Formule 1 actief blijft, heeft de ontwikkelingen vanaf de zijlijn bekeken en is optimistisch over het Alpine-project. “Ik heb de veranderingen gevolgd en ik ben behoorlijk verrast”, zegt de Fransman. “Ik ken Brivio een beetje, de man achter Suzuki. Ik ben een groot MotoGP-fan, dus ik heb hem en het kampioenschap dat ze met de rijders hebben gewonnen, gevolgd. Hij is natuurlijk bekend met het racen, dus ik hoop dat het voor Renault een goede zet zal zijn.”

Grosjean heeft nog steeds warme gevoelens voor het team dat hem een kans gaf in de Formule 1. “Ik wens ze het allerbeste. Ik heb tien jaar van mijn leven bij Renault doorgebracht. Ik hoop dat ze kunnen voortborduren op wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Het zou goed moeten komen.”

Renault zal later deze maand de nieuwe auto (de A521) en de nieuwe livery onthullen.