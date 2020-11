Grosjean over radioverkeer: "Waarom wordt alles uitgezonden?"

De twee coureurs kregen tijdens het weekend van de Portugese Grand Prix op Portimao veel kritiek te verduren na hun tirades over collega-coureur Lance Stroll. Norris bood de Canadees zijn verontschuldigen aan, terwijl Verstappen later toegaf dat zijn kwetsende opmerking ‘mongool’ “niet correct” was.

Niet alleen Stroll was de gebeten hond in Portugal: Norris liet zich ook uit over Lewis Hamilton. Die behaalde op Portimao zijn 92ste Grand Prix-overwinning en verbrak daarmee het record van Michael Schumacher. Volgens de McLaren-coureur had zijn Engelse Mercedes-collega het echter wel heel makkelijk omdat hij maar twee auto’s hoefde te verslaan.

Grosjean vraagt zich in gesprek met Motorsport.com af of alle berichten eigenlijk wel gepubliceerd moeten worden. “Ten eerste, waarom wordt het uitgezonden? De cockpit en het radioverkeer met je team is je eigen omgeving, ik vind het maar niks dat al die radioberichten worden uitgezonden. Stel je voor dat je zou uitzenden wat er op het voetbalveld gebeurt. Ik denk dat het taalgebruik daar nog veel kleurrijker is.”

In het heetst van de strijd lopen de emoties nu eenmaal op, verontschuldigt Grosjean zich voor zijn collega’s. “Je kunt niet altijd zomaar je mening geven, je moet mensen blijven respecteren. We zijn er niet perfect in, en ik ook niet. Maar je moet ook in gedachten houden dat we met 330 km/u in die auto rijden, op de limiet, en weten dat er risico’s aan verbonden zijn. Het is niet alsof ik op mijn bank zit, een goed glas rode wijn drink en commentaar geef op wat er buiten gebeurt. Daar lijkt het allemaal een stukje makkelijker.”

Toch is die adrenaline geen excuus om er maar van alles uit te gooien, besluit de Franse coureur, die aan het einde van het seizoen Haas en naar alle waarschijnlijkheid de Formule 1 verlaat. “In de wereld waarin we leven, moeten we altijd voorzichtig zijn met wat we zeggen of hoe we het zeggen. Dat is nu eenmaal de maatschappij tegenwoordig.”