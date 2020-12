Grosjean: “Wil na crash nooit meer in auto zonder halo racen”

Bijna een week na zijn horrorcrash tijdens de GP van Bahrein is Grosjean herstellende van brandwonden en blauwe plekken die hij daarbij opliep. Dat de Fransman relatief ongeschonden uit het brandende wrak kon stappen geeft aan hoe veilig de F1 tegenwoordig is en leidt ertoe dat hij een soort plicht voelt om te helpen met toekomstige verbeteringen van de veiligheid. Ook geeft Grosjean toe dat hij nu nooit meer in een bolide zonder halo wil racen, ondanks dat hij ten tijde van de invoering één van de grootste criticasters was.

“Als je doorstaat wat ik zondag heb doorstaan, dan is het je plicht om te helpen”, stelt Grosjean. “Ik heb in het ziekenhuis al gesproken met [FIA-president] Jean Todt. Hij vertelde mij: ‘Weet je nog dat je zei dat het een trieste dag voor de Formule 1 was toen we de halo introduceerden?’ Ik zei: ‘Ja, absoluut. Dat weet ik nog, maar alleen domme mensen veranderen niet van gedachten.’ De halo is het beste ding. Ik wil nooit meer in een auto zonder halo racen.”

Het contract van Grosjean bij Haas F1 loopt eind dit jaar af en wordt niet verlengd. Hij speelde vervolgens met het idee om naar de IndyCar over te stappen, maar na zijn crash in Bahrein is hij toch anders naar de situatie gaan kijken. In 2021 een jaar racen is zodoende ook een optie voor de 34-jarige coureur, die op dit moment echter niet echt bezig is met zijn toekomst. “Het eerste en enige doel op dit moment is om te proberen in Abu Dhabi terug te keren en te begrijpen hoe dat voor mij gaat”, zei Grosjean.

“Op een gegeven moment hadden we het over IndyCar. Door de risico’s op de ovals, waar je enorme crashes kan hebben terwijl mijn familie ver weg via de tv kijkt, is dat echter moeilijk. Ik weet niet of mij dat zou lukken. Maar ik heb bedacht nog geen besluit te nemen tot ik misschien race in Abu Dhabi of iets meer tijd krijg. Vorige week was de prioriteit om een contract te tekenen en een manier te vinden dat ik in 2021 gewoon kan racen. De prioriteiten liggen nu wat anders. Als ik in 2021 niet race, dan ga ik wielrennen, kitesurfen, tijd doorbrengen met mijn kinderen, genieten van het leven en voor het eerst sinds ik zeventien was weer wat vrije tijd hebben.”

