Grosjean: Als Haas stopt, wordt het team waarschijnlijk overgenomen

De opmerkingen van Gene Haas komen in een tijd dat meerdere vormen van autosport onder druk staan. De Formule E floreert, maar daarbuiten moeten de uitgaven aan autosport steevast worden verantwoord. Dat geldt voor teams met grote moederbedrijven als Renault, maar ook voor iets kleinere spelers als Haas. Teameigenaar Haas gaf aan dat een evaluatie na vijf jaar altijd al de bedoeling was, maar erkende dat de actualiteit een handje heeft geholpen. Daarmee doelde hij niet alleen op bredere ontwikkelingen in de (auto)industrie, maar ook op tegenvallende resultaten.

"Gene is altijd duidelijk geweest: hij kwam in de Formule 1 om het merk Haas Automation verder op de kaart te zetten. Dat is gelukt, het merk is nu op grote schaal bekend. Verder kwam hij in deze sport, omdat hij een raceliefhebber is, een echte petrolhead. Maar goed: zal er ook maar één persoon binnen Haas zijn die in 2019 heeft genoten van de Formule 1-races?", vraagt Grosjean zich retorisch af. De Fransman doelt daarmee op het povere jaar dat Haas F1 achter de rug heeft.

De recente uitlatingen - waarmee Gene Haas openlijk tornt aan een langer verblijf in de Formule 1 - vindt Grosjean dan ook volslagen logisch. "Ik begrijp precies wat hij zegt en bekijk het vooral positief. Hij is in ieder geval duidelijk", vervolgt de Franse coureur in gesprek met Canal+. "Er is niets erger dan een teameigenaar die zegt 'nee hoor, er is niks aan de hand. We blijven wel in de Formule 1'. Om vervolgens alsnog te stoppen en iedereen dus negatief te verrassen."

In het geval van Haas en Grosjean zit er maar één ding op: presteren om Gene Haas op andere gedachten te brengen. "De monteurs vragen zich wel af 'wat gaat er gebeuren', zij maken zich meer zorgen. Maar het management, de coureurs en engineers weten dat we gewoon samen aan de bak moeten." En mocht Gene Haas onverhoopt stoppen, hoeft er volgens Grosjean nog geen man overboord te zijn. "Als Gene de stekker eruit trekt, dan neem ik aan dat het team wel blijft bestaan en wordt overgenomen. Het is namelijk een geweldig team, met een succesvol model erachter en veel mensen die samen efficiënt kunnen werken."

Met medewerking van Benjamin Vinel