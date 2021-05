Mercedes F1 komt belofte na: Afscheidstest voor Grosjean

De Formule 1-carrière van Romain Grosjean eindigde in de vlammenzee na zijn megacrash in Bahrein 2020. De toenmalig Haas F1-coureur moest daardoor de laatste races van het seizoen missen. Zo kon hij niet op gepaste afscheid nemen van de sport waarin hij negen jaar actief was.

Video: Romain Grosjean maakt zich op voor F1-test Mercedes

Topteam Mercedes liet al direct weten bereid te zijn om Grosjean een testsessie aan te bieden zodat hij het Formule 1-hoofdstuk op een mooie wijze kan afsluiten. Teambaas Toto Wolff zei destijds: “Als we toestemming hebben om dit te doen en als niet een van de teams waarvoor hij heeft geracet hem zo’n kans wil geven, dan zouden wij het willen doen.” De Oostenrijker voegde de daad bij het woord door Grosjean op te bellen om het aanbod van een test neer te leggen. Grosjean ging daar logischerwijs gretig op in. Afgelopen week was hij in de fabriek van de kampioensformatie om een stoeltje te maken en met de engineers van het testteam te spreken.

“Ik ben ontzettend blij dat ik weer in een F1-auto mag stappen!”, begon de Fransman enthousiast. “Dit is een speciale gelegenheid en het wordt een unieke ervaring om te rijden in een titelwinnende Mercedes. Ik ben Mercedes F1 en Toto zeer dankbaar voor deze kans. De eerste keer dat ik hoorde over deze mogelijkheid was in mijn ziekenhuisbed in Bahrein toen Toto met de media sprak en de uitnodiging neerlegde. Door dat nieuws voelde ik me direct een stuk beter!” Naast de testdag zal de Fransman ook - hopelijk voor het oog van vele tienduizenden Franse fans - een demo verzorgen tijdens de Grand Prix op Paul Ricard: “In 2020 racete de F1 daar door COVID niet dus het wordt ook speciaal om daar een demo te verzorgen. Ik kan niet wachten.”

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff voegde toe: “We zijn zeer blij om Romain deze speciale kans te bieden. Het idee ontstond toen het erop leek dat Romain zijn actieve loopbaan in de Formule 1 zou gaan beëindigen. We wilden niet dat zijn crash zijn laatste moment in een F1-bolide zou zijn. Ik ken Romain sinds zijn tijd in de Formule 3. Hij heeft een lange en succesvolle Formule 1-carrière gehad en we wilden ervoor zorgen dat zijn laatste herinneringen achter het stuur van een titelwinnende auto zouden zijn. Ik kijk uit naar zijn feedback over de W10.”

De test vindt niet plaats in de huidige wagen aangezien dat door de testbeperkingen niet toegestaan is, maar in de W10 van Lewis Hamilton. De test vindt plaats op 29 juni op Paul Ricard. Naast de test zal hij ook een demo verzorgen tijdens de Grand Prix van Frankrijk op datzelfde circuit.

Romain Grosjean schuimt stoeltje voor F1-test met Mercedes:

Romain Grosjean, Mercedes 1 / 5 Foto door: Mercedes GP Petronas Formula One Team Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG en Romain Grosjean, Mercedes 2 / 5 Foto door: Mercedes GP Petronas Formula One Team Romain Grosjean, Mercedes 3 / 5 Foto door: Mercedes GP Petronas Formula One Team Romain Grosjean, Mercedes 4 / 5 Foto door: Mercedes GP Petronas Formula One Team Romain Grosjean, Mercedes 5 / 5 Foto door: Mercedes GP Petronas Formula One Team