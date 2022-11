Max Verstappen en Romain Grosjean deelden van 2015 tot 2021 de Formule 1-circuits met elkaar, maar knokten eigenlijk alleen maar in het eerste jaar van de Nederlander. Na een aantal races in 2016 switchte Verstappen van Scuderia Toro Rosso naar het grote Red Bull Racing. De grootste clash tussen beide heren kwam tijdens de Grand Prix van Monaco in 2015. Rondenlang waren Grosjean en Verstappen in gevecht met elkaar, tot het misging. Bij het aanremmen voor de eerste bocht klapte de Nederlander tegen de achterkant van de Lotus en schoof snoeihard de baanafzetting in. Naderhand beschuldigde Verstappen Grosjean van een brake test, maar de Fransman ontkende dit.

Inmiddels is er veel veranderd in de Formule 1. Grosjean stopte eind 2020 met racen in F1 en maakte de overstap naar IndyCar, waar hij op dit moment voor Andretti Autosport rijdt. Verstappen heeft zich intussen bewezen en is sinds Japan een tweevoudig wereldkampioen. De Fransman merkt bij Any Driven Monday op dat de Red Bull-coureur sinds zijn eerste kampioenschap rustiger is op de baan. "Sinds hij wereldkampioen is heeft hij er meer vrede mee. Hij rijdt simpelweg zoals 'ie rijdt. Het is een bepaalde manier waar ik van houd en die ik bewonder. Hij blijft nu meer binnen de limiet dan in het verleden het geval was", zegt Grosjean.

De 36-jarige coureur blikt terug op de beginperiode van Verstappen. "Sinds zijn komst in F1 is hij buitengewoon en altijd supersnel geweest. Realistisch gezien vochten we alleen in 2015 en in de eerste paar races van 2016 tegen elkaar. Daarna stapte hij over naar Red Bull Racing", vervolgt hij. "Met de Haas kregen we nooit echt de kans om tegen dat team te vechten. We zijn een aantal keer bij elkaar in de buurt geweest en hebben prachtige gevechten gehad. Max is zeer indrukwekkend in de Formule 1 en het wereldkampioenschap heeft hem goed gedaan."

Romain Grosjean en Max Verstappen in GP Monaco 2015. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images