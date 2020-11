Grosjean: Haas 'kon mij minder goed managen' dan andere teams

Aan het eind van het seizoen 2020 moet Grosjean vertrekken bij Haas F1. De Amerikaanse renstal maakt schoon schip en dat houdt in dat hij na vijf jaar trouwe dienst aan de kant wordt geschoven. Teambaas Steiner zei voor aanvang van de GP van Bahrein dat het niet altijd even makkelijk was met Grosjean in het team. “Soms was hij ‘Romain’, daar heb ik geen ander woord voor. Hij is lastig te managen, maar buiten dat was hij van enorme waarde voor het team. Op sommige momenten was hij een behoorlijke uitdaging, maar op de juiste dag en het juiste moment was hij enorm waardevol. We moeten hem ook bedanken voor wat hij voor ons heeft gedaan [sinds 2016].”

In de persconferentie werd Grosjean door Motorsport.com geconfronteerd met de uitspraken van zijn teambaas. Hij vermoedt dat Haas meer moeite had om met hem om te gaan dan eerdere werkgevers Renault en Lotus. “Ik wil niet te veel in detail treden. Ik denk dat ik het team best wel wat gebracht heb”, vertelde de 34-jarige coureur van wie zijn plannen voor 2021 nog onduidelijk zijn. “Ja, ik heb momenten gehad en fouten gemaakt, maar voor wie geldt dat niet? Ook geldt dat je 105 procent moet geven in een matige auto om een goed resultaat te behalen en als je op zo’n niveau rijdt, is er een grote kans dat je fouten maakt. Met een topauto kan je op 99,8 procent rijden en dat houdt in dat je consistenter bent. Ik ken beide situaties en daarom kan ik dat zeggen. Is het lastig om mij te managen? Dat weet ik niet, maar in het verleden is men dat heel goed gelukt dus ik denk dat het mogelijk is.”

De kans is vrij groot dat Grosjean in 2021 niet op de grid van de Formule 1 staat en dat zou betekenen dat 2020 zijn laatste seizoen in de sport is. Hoewel hij momenteel met twee punten slechts achttiende staat in het kampioenschap, is hij toch zeer tevreden over zijn eigen verrichtingen dit seizoen. “Met uitzondering van Turkije, daar was ik echt nergens”, geeft Grosjean toe. “Waar mogelijk heb ik meestal het maximale uit de auto gehaald - Duitsland is een goed voorbeeld en ook de races op Monza en Mugello waren heel behoorlijk. Ik ben dus blij met het seizoen. Het is lastig te zeggen hoe goed het seizoen is door de auto die we hebben, maar ik denk dat het een heel goed seizoen is.”