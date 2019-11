Grosjean en Magnussen maken kennis met NASCAR

Stewart, mede-eigenaar van Haas' zusterteam Stewart-Haas Racing in de NASCAR, zal Romain Grosjean en Kevin Magnussen op de donderdag voor de Grand Prix in Austin rond laten rijden in de Ford Mustang met nummer 14 rijden. De F1-coureurs krijgen dan allebei de kans om het stuur over te nemen op het Circuit of the Americas.

Stewart heeft Magnussen al eens eerder kennis laten maken met een sprintwagen, wat is vastgelegd in de Netflix-serie Drive to Survive. De Deense coureur heeft nooit geracet in een wagen met een dak, maar wel een DTM-auto van Mercedes getest. "Een DTM-auto is zeer aerodynamisch. Ze hebben veel downforce, terwijl een gewone auto dat nauwelijks heeft. Ik heb dus geen idee hoe het zal gaan. Ik heb nog nooit eerder in een NASCAR-auto gereden, maar ik ben er vrij zeker van dat het heel anders zal zijn dan de andere auto waarmee ik over COTA rijd", aldus Magnussen. "Een NASCAR-wagen is zo'n iconisch racewagen. Ik heb er altijd graag een willen uitproberen. Natuurlijk is hij meestal in zijn element op een ovaal, maar ze racen er ook mee op een wegparcours. Het zal interessant zijn om het te proberen en een beetje plezier te hebben."

Tony Stewart, Stewart-Haas Racing Photo by: Stewart-Haas Racing

Grosjean reed in 2010, toen hij een pauze nam in zijn F1-carrière, in een Ford GT1 en was al eens gelinkt aan het rijden van een NASCAR-wagen voor het Haas-team in een race op een regulier circuit. "Ik denk dat we gewoon iets eerder moeten remmen dan in een Formule 1-auto. We zullen zien hoe de motor reageert op het intrappen van het gaspedaal. Ik kan niet wachten, het geluid ervan zal geweldig klinken. Ik denk dat het een heel mooie ervaring wordt, al is het omdat Tony Stewart ons helpt en advies geeft."

Met medewerking van Adam Cooper