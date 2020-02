Grosjean ‘weet niet zeker’ of F1 wel een sport is

Grosjean is een 164-voudig Grand Prix-starter in tijdsbestek van elf jaar. Hoewel hij in zijn carrière tien keer het podium mocht beklimmen en een paar keer dichtbij een zege kwam, heeft de Haas-rijder op dat vlak nog altijd de hatelijke nul achter zijn naam staan. De coureur trok in 2016 naar Haas en dat team presteerde met name in de eerste twee seizoenen behoorlijk sterk, maar een overwinning heeft er nog nooit ingezeten vor de Amerikaanse formatie.

Gevraagd of hij het zou kunnen accepteren om zonder overwinning met pensioen te gaan, zei Grosjean: “Dat kan gebeuren. Ik ben al gelukkig geweest dat ik tien keer op het podium heb gestaan. Er zijn twee races die ik had moeten winnen (Europa 2012 en Duitsland 2013), maar daar viel het kwartje de verkeerde kant op. Soms denk ik wel: we noemen de Formule 1 een sport, maar is het wel een sport? Ik ben er niet helemaal zeker van. Het is een show, maar een sport hoort eerlijk te zijn en dat is in de Formule 1 niet het geval. Het is erg fysiek om in een F1-wagen te rijden, het is zwaar en uitdagend. Iedereen steekt er veel tijd en energie in, maar het is net alsof je Roger Federer vraagt om met een tafeltennisbatje mee te doen aan Roland Garros. Dan heeft hij geen schijn van kans. Zou je tennis nog een sport noemen als mensen niet met hetzelfde racket zouden spelen? Of wanneer de ene kant van het veld groter is dan het andere?”

Grosjean noemt het verkassen van Daniel Ricciardo van Red Bull naar Renault als het voornaamste voorbeeld: “Kijk naar Ricciardo. Als je alleen naar zijn tijd bij Renault kijkt heeft hij niet eens een podium behaald. Hij heeft [met Red Bull] races gewonnen en is een geweldige coureur. Het hangt er allemaal vanaf waar je mee mag rijden.”

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy