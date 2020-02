Grosjean: "Circuitontwerper Wurz waardeert feedback coureurs"

Voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz is verantwoordelijk voor de lay-out van de baan die in 2023 voor een nieuwe F1-race in Saudi-Arabië zou kunnen zorgen. De plannen voor een Grand Prix als onderdeel van het megaproject genaamd Qiddiya werden afgelopen maand onthuld. Romain Grosjean was op de locatie aanwezig als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association. Hij was onder de indruk van hoe Wurz met de aanwezige coureurs discussieerde over de mogelijke lay-out. "Wij zijn degenen die op de baan racen, degenen die weten wat werkt en niet werkt met betrekking tot inhalen en het spektakel. Als je naar de golfsport kijkt, dan zie je dat zodra een nieuwe baan is gelegd je direct de mening vraagt van een golfspeler. Zoiets is nog niet voorbij gekomen in de F1", aldus Grosjean tegenover Motorsport.com.

Volgens Grosjean heeft Wurz een prima circuit bedacht. "De baan die Alex heeft ontworpen is super. Hij weet wat we wel en niet willen. Hij heeft het geluk dat hij zo'n nauwe band met ons heeft, hij komt naar ons toe met vragen. We reden bijvoorbeeld in de simulator en er was een bocht waar hij nog niet zeker over was. Hij zei dat hij niet echt wist wat hij met die bocht aan moest. Het is goed om daarover te praten en onze visies te delen. Het project is verder gigantisch en schitterend. Ik hoop echt dat hier een Grand Prix komt."

Met medewerking van Luke Smith