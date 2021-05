Grosjean over titelgevecht tussen Hamilton en Verstappen: “Mega”

“Dit is mega”, laat Romain Grosjean in de Beyond the Grid-podcast weten over de titelstrijd in de Formule 1. “Dit is zo goed om naar te kijken.” Lewis Hamilton won drie van de vier races die tot dusver verreden zijn en gaat momenteel met 94 punten aan de leiding in het kampioenschap. Max Verstappen staat na één overwinning en drie tweede plekken tweede in de stand met 80 punten.

“Ik heb de race in Bahrein gekeken en was na afloop erg onder de indruk van hoe Lewis had gereden”, vervolgt de Fransman, die dit jaar actief is in de Amerikaanse IndyCar Series. “Hij heeft de afgelopen jaren een paar makkelijke [overwinningen] gehad, maar die in Bahrein liet zien waarom hij wereldkampioen is, waarom hij in de lagere raceklassen zo sterk was en waarom hij zich in de Formule 1 meteen kon meten met Fernando Alonso. Dat was erg mooi om te zien.”

De voormalig Haas-coureur had lovende woorden voor Verstappen. “Max pusht altijd zo hard als hij kan. Dat zag je in Portugal ook, toen hij de snelste raceronde reed maar hem vervolgens weer verloor omdat hij net even buiten de baan was gekomen. Je kan zien dat hij erbij zit en dat hij aan het pushen is. Dat is cool om naar te kijken.” Op de vraag wat Verstappen een voortreffelijke coureur maakt, zegt Grosjean: “Het feit dat hij altijd van de eerste ronde tot aan de finishvlag voluit gaat, of eigenlijk vanaf de trainingen tot het einde van de race. Hij is altijd hard aan het pushen en op zoek naar een manier om nog sneller te kunnen gaan. Ook als zijn teamgenoot misschien een beetje aan het worstelen is, zal je Max nooit zien worstelen. Hij zal altijd een manier vinden om tot een goede rondetijd te komen.”

Grosjean prijst echter de constantheid van Hamilton. “Hij maakt geen fouten. Zeer zelden in elk geval. Hij maakte er één in Imola, maar wist daar goed van terug te komen. Maar over het algemeen - zelfs al zijn de omstandigheden lastig zoals vorig jaar in Turkije in de regen, toen hij zijn zevende wereldtitel pakte en Valtteri [Bottas] de hele tijd spinde - maakt hij geen fouten. Dat is iets wat je hem moet nageven: Lewis maakt zeer zelden een dure fout. Hij kan een keertje spinnen of een crash hebben in een vrije training, dat overkomt ons allemaal wel eens, maar zodra het erom spant, staat hij er.”

Video: Romain Grosjean maakt zich op voor Mercedes F1-test