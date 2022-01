Grosjean over F1-finale: “Mijn hart ging als een gek tekeer”

Romain Grosjean maakte in 2021 de overstap naar de IndyCar Series. De ervaren coureur voelt zich prima thuis in Amerika, en liet afgelopen jaar ook op de baan weer regelmatig zijn snelheid zien. De prestaties waren dusdanig indrukwekkend dat hij in 2022 voor topteam Andretti uitkomt. Tijdens de IndyCar-persconferentie in de aanloop naar het nieuwe seizoen kwam de Formule 1-finale in Abu Dhabi nog even aan bod. Romain Grosjean, met tien podiumfinishes in de F1 een rijder die de klappen van de zweep kent, werd ook gevraagd naar zijn mening over de titelstrijd.

“I loved it!”, antwoordde de Fransman. “Het was bloedstollend, mijn hart ging als een gek tekeer. Het was fantastisch dat twee coureurs in één ronde streden om de wereldtitel. Het is echter een verkeerde aanname als je denkt dat de titelstrijd in die ene ronde beslist werd. Het waren 22 Grands Prix. Als je naar het volledige seizoen bekijkt, met de lekke band van Max in Baku, Valtteri Bottas die in Hongarije tegen Verstappen botst, de race in Silverstone… Als we bekijken hoeveel punten Verstappen buiten zijn eigen schuld om heeft verloren, dan was hij degene die de titel meer verdiende. Voor wat betreft de race in Abu Dhabi, verdiende Lewis de titel meer. Hij had gewoon pech in de laatste ronde. Maar als fan, vond ik die laatste ronde geweldig. Het was enorm spannend.”

"Masi heeft de juiste beslissing genomen"

Grosjean kan zich dan ook niet vinden in de stevige kritiek die wedstrijdleider Michael Masi na de race te verduren kreeg. De Australiër besloot om de race met nog één ronde te gaan te herstarten, maar haalde ook de auto’s tussen de twee titelkandidaten weg. “Je kunt er op verschillende manieren naar kijken", legt Grosjean uit. "Het was gek geweest als die rijders met een ronde achterstand er niet tussenuit gehaald waren. Dan reed Lewis op de eerste plaats en Max vier auto’s daarachter, terwijl in één ronde de wereldtitel beslist zou worden. Aan de andere kant was het voor Lewis geen fijne beslissing. Voor de TV-kijker, de toeschouwer, heeft Masi de juiste beslissing genomen. Ik denk niet dat het leuk was geweest als het kampioenschap onder de safety car was geëindigd. En ook niet als die twee gasten die eerste en tweede reden gesplitst zouden zijn door een aantal andere auto’s.”