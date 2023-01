Romain Grosjean terug naar F1 met Andretti? "Zeg nooit nooit"

Andretti Autosport is inmiddels al ruim een jaar bezig met haar plannen om de Formule 1 te betreden. In eerste instantie wilde de formatie van voormalig F1-coureur Michael Andretti dat doen door Sauber over te nemen, maar op het allerlaatste moment ketste die deal af. Daarna heeft het team de focus verlegd naar het op poten zetten van een nieuw team, dat de elfde renstal in de koningsklasse moet worden. Die plannen werden niet met open armen ontvangen door zowel F1 zelf als het merendeel van de teams, maar dat weerhoudt Andretti er niet van om verder te werken. Zo is men inmiddels begonnen met de bouw van een gloednieuw hoofdkwartier en werd recent de samenwerking met General Motors en Cadillac aangekondigd om de F1-plannen kracht bij te zetten.

De volgende vraag is dan natuurlijk wat Andretti van plan is qua personele bezetting. De kans is groot dat IndyCar-coureur Colton Herta in dat geval kan rekenen op promotie, maar ook voormalig F1-coureur Romain Grosjean staat al op de loonlijst van het team. Het maakt van de Fransman een ideale kandidaat om een rol te gaan vervullen binnen de plannen van Andretti en dat ziet hij zelf ook wel zitten. "Ja, absoluut. Ik denk nog veel aan de Formule 1 en iets wat ik daar geleerd heb is dat je nooit nooit moet zeggen", zegt Grosjean bij The Race. "Ik vind het geweldig nieuws voor Andretti. We werken heel hard richting dat doel, dus ik hoop echt dat het gaat gebeuren. Ze proberen absoluut om het voor elkaar te krijgen, dus dat is goed. Ze hebben de financiële steun, ze hebben een constructeur achter zich staan. Het is dus interessant om te zien dat het team aan het bouwen is en zich uitbreidt."

Voorlopig blijft de focus van Grosjean echter bij IndyCar, hoewel hij inmiddels ook door Lamborghini is aangetrokken als een van de coureurs voor het LMDh-avontuur van het merk. Dit jaar komt de 35-jarige coureur opnieuw uit voor Andretti Autosport, waarmee hij een lastig 2022 kende. "Het was absoluut niet wat we wilden, maar wat betreft het beter leren begrijpen van IndyCar was het een goed seizoen", legt Grosjean uit, om daarna aan te geven dat hij goede hoop heeft voor het aankomende jaar. "Ik weet dat ik het goed kan doen op ovals, maar ook op road courses en stratencircuits. Het gaat er nu dus om dat we de laatste puzzelstukjes op hun plek leggen zodat we ieder weekend competitief zijn."