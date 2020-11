Grosjean herstelt volgens plan, waarschijnlijk dinsdag uit ziekenhuis

Grosjean kwam op zondag met maar liefst 53G in aanraking met de vangrails, na eerder contact met Daniil Kvyat in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein. Zijn auto brak in twee delen, waarbij het voorste gedeelte de vangrails doorboorde. Een angstaanjagende vlammenzee werd zichtbaar, al kon Grosjean het wrak op eigen kracht verlaten. Hij werd overgebracht naar het medisch centrum op het circuit en vervolgens per helikopter naar het BDF Military Hospital.

Behandeling volgens plan

Daar heeft Grosjean de afgelopen nacht ook doorgebracht en wordt hij behandeld aan zijn brandwonden. Uit een nieuw statement van Haas F1 blijkt dat dit vooralsnog volgens plan verloopt. “Haas-coureur Romain Grosjean zet zijn herstel in het Bahrain Defence Force (BDF) Hospital voort. Hij is daar afgelopen nacht ook gebleven na zijn crash tijdens de Grand Prix van Bahrein op zondag”, zo opent de verklaring. “De behandeling van de brandwoorden aan zijn beide handen verloopt eveneens goed.”

Waar gisteren al snel een FIA-delegatie op bezoek is geweest, is inmiddels ook de teambaas van Haas F1 in het genoemde ziekenhuis geweest. “Grosjean heeft op maandag bezoek gehad van Guenther Steiner, teambaas van het Haas Formule 1-team. De verwachting luidt dat hij op dinsdag 1 december wordt ontslagen uit het ziekenhuis. We zullen verdere updates naar buiten brengen als er meer informatie is.” In dit stadium is er overigens nog niets bekend over de inzetbaarheid van Grosjean tijdens de laatste twee races van het Formule 1-seizoen 2020, al heeft Steiner al wel aangegeven Grosjean graag in de auto te hebben indien mogelijk.

Grosjean mag eigen keuze maken over laatste F1-races

Desondanks wil de Italiaanse teambaas er absoluut geen druk op leggen. Het moet om te beginnen fysiek haalbaar zijn, al is het mentale aspect ook niet te onderschatten. "Zeker, en ik weet ook nog niet wat er gaat gebeuren. Ik vraag hem daar vandaag in ieder geval niet naar. Ik zie hem wel, maar dit blijft zijn besluit en dat respecteer ik ook volledig. Ik bemoei me er niet mee en steun hem ongedacht de uiteindelijk keuze." Met Pietro Fittipaldi en Louis Deletraz heeft Haas al wel twee reservecoureurs ter plekke in Bahrein, al moet laatstgenoemde komend weekend de F2-finale afwerken. "Maar ik kan er op dit moment niets over zeggen. Ik wil Romain ook eerst nog goed in de ogen kijken en afwachten wat de doctoren te melden hebben."