Grosjean wil ‘angst’ voor ovals opzij zetten voor IndyCar-avontuur

Het roer gaat in 2021 om bij Haas F1, dat besloten heeft Grosjean en Magnussen te laten gaan. Het is nog niet duidelijk wie hun vervangers zijn, maar wel is het huidige rijdersduo op zoek naar een zitje voor volgend jaar. Beiden zoeken daarvoor hun heil in de IndyCar Series. Grosjean heeft naar eigen zeggen goede hoop op een zitje, maar Magnussen is pessimistischer. “Ik heb met teams besproken wat de mogelijkheden zijn. We zijn al laat in het jaar en veel teams hebben hun toekomstige coureurs als. Het ziet er voor volgend jaar onwaarschijnlijk uit”, vertelde hij in Turkije.

Grosjean is positiever over zijn perspectief op een IndyCar-zitje. “Er zijn nog wat kansen en we kijken naar wat we kunnen doen en hoe we dat kunnen doen. Aan beide kanten is er de wens om het voor elkaar te krijgen en dat is fijn, en er zijn goede uitdagingen”, stelt hij. Voorheen was Grosjean nooit een groot liefhebber van de IndyCar en met name de races op ovals spraken hem niet aan. Volgend seizoen staan er echter maar vier ovalraces op de kalender en dat heeft de interesse van de Fransman aangewakkerd. Hij is zelfs bereid om zijn ‘angsten’ voor ovals aan de kant te zetten voor deelname aan de Indy 500.

“Ik dacht dat de IndyCar meer ovals had dan eigenlijk het geval is. Ik ben niet direct een fan van ovals, maar op de kalender staan slechts drie ovals met het snelle Texas, de Indy 500 en een andere, korte oval”, zei Grosjean. “Racen in de Indy 500 is natuurlijk uniek en staat samen met Le Mans en Monaco in de top-drie races ter wereld. Ik denk dat je je angst een beetje opzij kan zetten en ervoor kan gaan, en dat je kan accepteren dat de auto’s en de muren veel veiliger zijn geworden. Het is allemaal de goede kant opgegaan. Het is op een manier gegaan dat ik kan accepteren dat het een goede kans en een leuke, hopelijk succesvolle ervaring kan zijn.”

Een vertrek naar de IndyCar heeft volgens Grosjean ‘meer voordelen dan nadelen’. “De races zijn leuk, er zijn goede kansen om de race te winnen of op het podium te eindigen”, ziet hij een groot voordeel van de klasse. Wat echter ook een belangrijke rol in de overweging speelt, is zijn familiesituatie: is Grosjean bereid om vrouw en kinderen achter te laten voor een IndyCar-avontuur? “De levensstijl, waar we wonen en wat we doen met de kinderen en hun opleiding en toekomst staat heel hoog op de lijst. Ik moet absoluut iets in IndyCar gedaan hebben als ik ga beslissen of ik heen en weer ga reizen, of dat ik daarheen vertrek. Ik heb een vrouw en kinderen, het is niet alsof ik een jong talent ben die met een rugzak het vliegtuig instapt en niet achterom kijkt. Ik heb met meer dingen rekening te houden.”