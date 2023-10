Rodin-baas haalt uit: FIA hield zich niet aan haar woord

Met het nieuws dat alleen Andretti als nieuwe Formule 1-team geaccepteerd is door de FIA, spat de droom van Rodin CEO David Dicker uiteen om met een eigen team op de grid te komen. De Nieuw-Zeelander vertelt aan Motorsport.com erg verbaasd te zijn over de redenen waarom zijn aanbod afgewezen is. "Ik volg de Formule 1 al sinds de jaren 70 en ik kan niet zeggen dat ik daarmee ga stoppen, maar ik ben pissig. Ik geloof echt dat we een goed bod hadden gedaan", aldus de miljardair. "Er werd gezegd dat de teams wat nieuws moesten bieden en wij deden dat. We wilden een vrouwelijke coureur en ook geografisch waren wij uniek."

De unieke geografische plannen hielden in dat het team in Nieuw-Zeeland gevestigd zou worden, al was ook het idee om de faciliteiten van het team van Carlin in Surrey te gebruiken. Sinds begin dit jaar is Dicker daar aandeelhouder van. Het ontwerpen en bouwen van de wagens zou in Oceanië gebeuren, waarna de auto uitgebreid getest ging worden in Engeland.

Dicker benadrukt dat Rodin tot het uiterste bereid was om met Jamie Chadwick een vrouw in de Formule 1 te krijgen. "Er werd daar veel over gepraat, maar niemand wil het echt doen. Wij waren daar wel toe bereid. Ik heb het idee dat het meer voor de retoriek was en dat ze daar geen gevolg aan hebben gegeven", verklaart de chagrijnige teameigenaar, die ook vraagtekens bij het financiële plaatje van Andretti zet. "Ik betaal alles zelf, dat kon geen enkel ander bod. Zij moeten allemaal geld van buitenaf regelen. Dat had ik ook kunnen doen, maar zij zijn daar afhankelijk van."

Waar Andretti met Alpine een deal heeft gesloten om met motoren te rijden, was Rodin in verregaande onderhandelingen met Ferrari. Voor Dicker was dat niet eens het eerste idee, want in de fabriek van zijn team in Nieuw-Zeeland worden ook eigen krachtbronnen gebruikt. "We waren bereid om onze eigen motor te ontwikkelen, want daar hebben we de infrastructuur voor. We hebben alleen maar de Ferrari-route bewandeld omdat we dachten dat het de beste route was", verklaart de flamboyante miljardair.

Weerstand

Hoewel de eerste horde voor Andretti met de goedkeuring van de FIA genomen is, wacht het Amerikaanse team nog een lange route. De FOM moet namelijk ook het ja-woord geven, en dat lijkt geen vanzelfsprekendheid te zijn. Dicker had dat al wel zien aankomen. "Het is een klein clubje en ze willen niets anders. Ze willen helemaal geen veranderingen", vertelt de Nieuw-Zeelander. "Het is te gek voor woorden dat zij er iets over te zeggen hebben. Dat is te vergelijken met dat gevangenen wat te zeggen hebben over de gevangenis. Het is aan Liberty, niet aan de teams."