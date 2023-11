Rode vlag vanwege stortregens maakte einde aan F1-kwalificatie Brazilië

Het hing al letterlijk in de lucht, maar met nog een kleine vier minuten op de teller kwam het op het circuit van Interlagos met bakken uit de hemel. Daarmee kwam er een streep door de laatste paar minuten van de kwalificatie en was het einde verhaal voor de sessie.

Max Verstappen 'profiteert' het meeste van de weersomstandigheden, want in de enige snelle ronde was hij de snelste. Ook Lance Stroll zal niet balen, want de Canadese Aston Martin-rijder mag als derde aan de Grand Prix beginnen zondag.