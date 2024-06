Halverwege de eerste Formule 1-training in Spanje werd voor het eerst dit weekend de rode vlag gezwaaid. Dit keer was er geen crash of een stilgevallen auto, maar vloog er een onderdeel van de voorvleugel van de auto van thuisfavoriet Fernando Alonso af. Aangezien het stuk carbon dichtbij de ideale lijn lag, kon de wedstrijdleiding niet anders dan de sessie kort onderbreken.

Ondertussen zijn de gaten bovenaan opnieuw klein. Lando Norris leidt met een 1.14.228, Max Verstappen zit daar 0.024 seconden vandaan.