Rode vlag in Italiaanse Grand Prix F1 na zware crash Leclerc

Leclerc crashte net na een herstart halfweg de race. De Safety Car moest de baan opkomen voor de gestrande Haas van Kevin Magnussen. Niet lang nadat de meute weer werd losgelaten op Monza verloor Leclerc in de laatste bocht, de snelle Parabolica, de controle over zijn Ferrari. Leclerc ving zijn slippende Ferrari eerst nog op, maar werd daardoor in de bandenmuur gekatapulteerd. De Monegask kon zelf uit zijn wrak stappen, maar de marshals hadden veel werk om de bandenmuur te herstellen, en dat op een gevaarlijke plaats, en daarom besloot de wedstrijdleiding om de rode vlag uit te vaardigen.

Wanneer de wedstrijd weer op gang wordt gebracht, met een nieuwe staande start, is de strijd voor de overwinning nog helemaal open. Lewis Hamilton lag aan de leiding, maar moet nog een stop and go penalty van tien seconden afwerken omdat hij een gesloten pitlane binnenreed, een bestraffing die de wereldkampioen van Mercedes tijdens de rode vlag betwiste met de wedstrijdleiding.

Lance Stroll ligt daardoor virtueel aan de leiding in de Racing Point, voor de AlphaTauri van Pierre Gasly. Carlos Sainz en Lando Norris lagen lang tweede en derde achter Hamilton, maar door de rode vlag verspeelden zij een virtuele eerste en tweed positie. Valtteri Bottas en Max Verstappen vielen na een slechte start achterop en liggen voorlopig nog niet op podiumkoers.

Voor Ferrari zit de thuisrace er al helemaal op. Eerder verdween ook Sebastian Vettel uit de wedstrijd toen zijn linkerachterrem explodeerde.

LIVEBLOG: Volg de Italiaanse Grand Prix live bij GPUpdate.net