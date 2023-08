Van Overdijk ’supertrots’ op 2023-editie Dutch GP: “Domenicali was weer lyrisch”

Op de tribunes rond Circuit Zandvoort zagen zondag 105.000 racefans hoe ook de derde editie van de Grand Prix van Nederland een prooi werd voor Max Verstappen. Zelfs een lange onderbreking en een zware regenbui mochten de pret niet drukken. De sfeer in de Noord-Hollandse duinen bleef mede dankzij de opzwepende muziek die door de speakers knalde uitbundig.

“Max scoort drie uit drie, de fans hebben het enorm naar hun zin gehad ondanks dat er toch wel wat regen is gevallen én de uitstroom verloopt ook nog eens voorspoedig. We kunnen als organisatie niet anders dan supertrots zijn”, laat Robert van Overdijk aan Motorsport.com weten. “Ik stond tijdens het volkslied naast Formule 1-baas Stefano Domenicali op de grid. Hij zei dat hij het fantastisch vond wat er hier allemaal weer gebeurde, met André Rieu en al die vlaggetjes. Dat zijn natuurlijk weer beelden die de hele wereld overgaan. Tijdens de race hadden we een enorme bui, maar zelfs op dat moment maakten de Nederlandse fans er nog een feestje van. En dan is het natuurlijk fantastisch dat Max ze weer beloont met een overwinning.”

Ook in een recent interview met Motorsport.com was Domenicali erg positief over de Dutch Grand Prix. Of dergelijke uitspraken vertrouwen geven voor de toekomst? Van Overdijk: “Natuurlijk. Ook dit weekend heeft hij zich dus weer lyrisch over ons uitgelaten. Maar van de andere kant pusht hij ons ook, net zoals dat wij de Formule 1 pushen. Wij vragen dingen van het FOM die anderen waarschijnlijk niet vragen. Stefano probeert ons echter zo te pushen dat, ondanks dat we al een mooi evenement neerzetten, we het jaar erop weer een volgende stap maken. En als we dat met elkaar blijven doen, dan ziet de toekomst er voor ons beide top uit.”

Rouleren met Spa?

Tot en met 2025 vindt er sowieso nog een Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort plaats. Wat er daarna gebeurt, is nog niet duidelijk. Er wordt gesproken over een mogelijke rotatie tussen Circuit Zandvoort en Spa-Francorchamps. Verstappen gaf eerder in het weekend aan dat het laten rouleren van deze twee circuits ‘wel kan werken’. Van Overdijk: “Het FOM moet als eerste bepalen hoeveel races ze na 2025 in Europa willen hebben. Of er minder races in Europa komen of dat er een aantal gaat roteren. Als zij daaruit zijn, kunnen wij pas nadenken over hoe zij dat zien.”

Een tweejaarlijkse race maakt het mogelijk lastiger om afspraken te maken met sponsors en partners. Van Overdijk wil niet op de zaken vooruit lopen. “Dat soort dingen weten we pas als we een heel duidelijk beeld hebben van hoe het FOM dat voor zich ziet”, aldus de circuitdirecteur, alvorens het belang van de partners van het evenement te onderstrepen: “We zijn een evenement dat het moet doen zonder overheidssteun. We werken fantastisch samen met de gemeente Zandvoort, maar er zit nul overheidssteun in onze begroting. We zullen op de eerste plaats dat enthousiasme superhoog moeten houden om na 2025 überhaupt door te kunnen gaan. Laten we dus eerst focussen op jaar vier en vijf. We kunnen de komende tijd natuurlijk wel nadenken over de periode daarna, maar besluiten daarover hoeven nog niet te vallen.”

Geen F2 en F3 in 2024

Bij de vierde editie zal de Dutch Grand Prix het moeten doen zonder de Formule 2 of Formule 3. Of de organisatie al bezig is om daar een andere invulling voor te vinden? “Natuurlijk denken we daarover na. Dat is een proces dat doorlopend gaande is”, aldus Van Overdijk. “Maar laten we eerst nog maar eens nagenieten van dit evenement. Ook al hebben we volgend jaar geen Formule 2 en Formule 3, we hebben de afgelopen jaren laten zien dat we creatief genoeg zijn om de fans - en dan niet alleen de autosportfans, maar ook de fans die voor een schitterend festival komen - meer dan voldoende nieuwigheden te bieden.”

Een optie zou kunnen zijn om de lege plek op het programma op te vullen met een demonstratierace met historische Formule 1-auto’s. Van Overdijk: “We hebben natuurlijk al de Historic Grand Prix, een opzichzelfstaand evenement. Maar historische auto’s tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn. Maar we gaan uiteindelijk niet over het baanprogramma. Daar gaan het FOM en de FIA over. Natuurlijk proberen we daar wel wat eigen creativiteit in te brengen, maar uiteindelijk bepalen zij welke klassen bij welke Grand Prix racen.”

Video: Samenvatting van de F1-race in Zandvoort