Van Overdijk: "BTW-verhoging belangrijk facet, maar niet het enige"

Op vrijdag liet circuitdirecteur Robert van Overdijk weten dat de Dutch Grand Prix van 2025, zoals het nu staat, de laatste is. Er is nog geen nieuw contract met de Formule 1 gesloten en dat zal op korte termijn ook niet gebeuren. Van Overdijk zei dat er eerst een 'marktinventarisatie' moet plaatsvinden.

"We willen gewoon de markt consulteren", licht hij toe in gesprek met Motorsport.com. "Je wil voelen richting 2025 hoe de animo bij de fans is en hoe de animo bij het bedrijfsleven is. En tegen die tijd kunnen we ook zien hoe de overheid daadwerkelijk omgaat met de BTW-verhoging van 9 naar 21 procent. Je wil eigenlijk het hele speelveld in kaart brengen om iets te kunnen zeggen over hoe de markt er mogelijk uitziet vanaf 2026. We zitten pas in 2024. Niemand weet hoe de wereld eruitziet in 2026, maar je wil er wel een duidelijk gevoel bij hebben voordat je een handtekening zet onder een nieuw contract."

"Het lijkt heel vanzelfsprekend dat je zo'n wereldevenement in Nederland organiseert, maar dat is niet het geval", vervolgt hij. "Als je kijkt naar in welke wereldsteden er geracet wordt en hoe de overheden vaak bijspringen - in bijna alle landen behalve bij Silverstone en bij ons - dan snap je dat het niet zomaar gezegd is dat je een evenement van deze schaal tot in lengte van dagen kan blijven organiseren. Zeker als je met drie private partijen bent [behalve Circuit Zandvoort zitten ook sportmarketingbureaus Sportvibes en TIG Sports achter de Dutch Grand Prix], moet je er zeker van zijn dat het levensvatbaar is voor de lange termijn. En dat zijn we nu nog niet."

BTW-verhoging

Aan het begin van het jaar leek Circuit Zandvoort iets positiever naar de toekomst te kijken, ook al noemde Van Overdijk een verlenging van het contract toen ook al 'niet vanzelfsprekend'. "Er is wel degelijk wat veranderd", zegt Van Overdijk, als hij de situatie van nu vergelijkt met die van eerder in het jaar. "Namelijk dat het nieuwe kabinet als voornemen heeft om een BTW-verhoging door te voeren van 9 naar 21 procent. Dat betekent dat je aan de kaartkopers minimaal, dus nog los van de inflatie, 12 procent prijsstijging moet doorberekenen. Maar ergens houdt die prijselasticiteit op", aldus Van Overdijk.

"Dat is een belangrijk facet. Maar niet het enige facet. Nogmaals: alles moet bij elkaar komen", gaat hij verder. "Maar het is wel een heel belangrijke, waar we drie maanden geleden nog niet vanaf wisten. We zijn de afgelopen jaren stijf uitverkocht geweest, maar je ziet de afgelopen periode aan de Grands Prix om ons heen dat het best lastiger wordt. Dat zijn wel tekenen om mee te nemen. Niet dat we daarvoor weglopen en we zitten ook niet in zak en as, maar we moeten wel een afgewogen besluit nemen. En daarvoor heb je meer informatie nodig en daarvoor moet je dichter op de datum zitten dan nu."

Geen deadline voor beslissing

De vraag wanneer hij verwacht dat er een beslissing kan worden genomen, durft Van Overdijk niet te beantwoorden. "Dat is wat ons betreft een open einde. Maar waarom we het nu gezegd hebben, is omdat het vaak gebeurt dat je op je eigen Grand Prix een contractverlenging aankondigt. Daarvan weten we nu zeker dat dat in elk geval niet gaat gebeuren. Of het nog drie maanden of een half jaar duurt, dat kan ik niet zeggen. We geven onszelf de tijd hiervoor. Dat kan ook, want we hebben sowieso in 2025 nog een race."

Of de organisatie van de Dutch Grand Prix zelf ook al merkt dat het 'lastiger' wordt? "Uiteindelijk zijn wij iedere keer uitverkocht", herhaalt Van Overdijk. "Maar de kaartverkoop richting 2025 gaat ergens rondom de Grand Prix van dit jaar starten. Wat er dan gebeurt, zal voor ons best een moment zijn waar we iets uit kunnen halen qua verwachtingen voor 2026. Volgens mij is de kaartverkoop voor de volgende Grand Prix van België op vrijdag begonnen. Dat is voor Spa een belangrijke graadmeter qua hoe zij ervoor staan. En dat is voor ons dus precies hetzelfde. Misschien verloopt de kaartverkoop wel als een trein. Dat zou zomaar kunnen. Maar dat is wel iets wat je graag wil weten voordat je een besluit neemt over 2026 en verder."

'FOM snapt de situatie'

Van Overdijk zegt dat het Formula One Management na 2025 graag verder zou gaan met de Dutch Grand Prix. "Dat hebben ze ook gezegd. Je moet uiteindelijk gezamenlijk tot een besluit komen, maar dat ze graag door willen, is denk ik wel een feit. Aan de andere kant moeten we onze ogen ook niet sluiten. Er zijn genoeg steden op de wereld die ook graag een plek op de kalender willen hebben. We weten dat er concurrentie is. Maar - en dat is een belangrijke - aan de relatie die wij hebben met het FOM, ligt het absoluut niet." Al het bovenstaande is dan ook 'eerlijk' besproken met de F1-organisatie. "Dus ze snappen de situatie."

Mochten de partijen achter de Dutch Grand Prix uiteindelijk besluiten om vanaf 2026 verder te gaan, is het overigens nog altijd de vraag of het evenement jaarlijks op de kalender blijft of dat de race op Circuit Zandvoort een tweejaarlijkse aangelegenheid wordt. "Dat is natuurlijk ook nog iets dat speelt. Maar dat is geen onderdeel van dit verhaal hoor. Het gaat er nu om of we geloven dat we voldoende comfort voelen bij het doorgaan na 2025. En dat comfort voelen we op dit moment niet. Of dat na drie of vijf maanden anders kan zijn? Ja, dat kan. Maar als je de vraag op dit moment stelt, dan is het comfort er nog niet."

"Het zijn niet alleen de partners, het is niet alleen de kaartverkoop, het is het hele economische milieu", wijst Van Overdijk opnieuw naar het totaalplaatje. "Je hebt natuurlijk te maken met heel veel verschillende partijen en stakeholders. Het moet allemaal op de juiste manier bij elkaar komen."

