Van Overdijk blijft Circuit Zandvoort trouw en wordt mede-eigenaar

Robert van Overdijk is sinds 2018 algemeen directeur van Circuit Zandvoort. Samen met oud-F1-coureur Jan Lammers en circuiteigenaren Bernhard van Oranje en Menno de Jong wist hij in 2019 de Formule 1-organisatie te overtuigen om na 35 jaar de Dutch Grand Prix terug te brengen op de F1-kalender. De eerste editie van 2020 moest vanwege corona nog worden uitgesteld tot 2021, maar inmiddels is de race op het duinencircuit een vaste waarde.

Het succes van de voorbije edities is niet onopgemerkt gebleven in de sportwereld. Van Overdijk zou de afgelopen maanden in de belangstelling hebben gestaan van onder andere voetbalclubs AZ, Ajax en Willem II. Maar met het aantrekken van Merijn Zeeman (grondlegger van de Visma-Lease a Bike wielerploeg) en de terugkeer van Alex Kroes bij Ajax (na een korte schorsing) viel al een aantal opties weg. Van Overdijk kiest nu zelf voor een verlenging van zijn werkzaamheden bij Circuit Zandvoort en wordt tevens mede-eigenaar van het circuit.

"Aan de ene kant voelden we ons als aandeelhouders gevleid door de berichtgeving, maar anderzijds was het ook een wake-up call", zegt Van Oranje over de belangstelling voor Van Overdijk. "We hebben met elkaar nog torenhoge ambities en minstens zo belangrijk, we willen dit met elkaar blijven doen. Vandaar dat het ons trots maakt Robert als mede-eigenaar aan boord te hebben kunnen halen."

Evenementenlocatie

De Dutch Grand Prix staat in ieder geval nog in 2024 en 2025 op de kalender, maar Van Overdijk wil niet op zijn lauweren rusten. Hij ziet doorgroeimogelijkheden voor het ruim 75 jaar oude Circuit Zandvoort. "Voor mij zijn de waardering, het feit dat ik nu ook mede-eigenaar ben en de ambities nieuwe prikkels. We hebben een prachtige reis achter de rug, maar er ligt er nu ook weer een mooie reis voor ons. We willen van Circuit Zandvoort ook voor tenminste de komende 75 jaar de meest fantastische, zakelijke evenementenlocatie van Nederland maken, waar het hele jaar bedrijvigheid is. Hier is geschiedenis niet alleen een herinnering, maar wordt het iedere dag geschreven."