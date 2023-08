Shwartzman stapt in Ferrari van Sainz tijdens VT1 F1 Zandvoort

Formule 1-teams zijn sinds begin 2022 verplicht om minimaal twee keer per seizoen een coureur met minder dan twee Grand Prix-starts in te zetten tijdens een officiële training. In de twaalf races voor de zomerstop hebben slechts drie teams een debutant ingezet, al gold voor McLaren, Williams en AlphaTauri dat de inzet van Oscar Piastri, Logan Sargeant en Nyck de Vries in Bahrein meetelde voor dit totaal. Ferrari is daardoor het eerste team dat ook daadwerkelijk iemand inzet die momenteel geen vast zitje in de Formule 1 heeft, want teambaas Frederic Vasseur heeft bevestigd dat Robert Shwartzman tijdens de GP van Nederland deelneemt aan de eerste training. Hij stapt dan in de bolide van Carlos Sainz.

"Robert doet Zandvoort in Carlos' auto en hij gaat er nog eentje doen in de auto van Charles, waarschijnlijk Abu Dhabi", zegt Vasseur over hoe Ferrari de rookietrainingen wil indelen. Dat is in overleg met de vaste coureurs gebeurd. "Het was de keuze van de coureur. Ik heb ze de keuze gegeven waar zij het willen doen. Ik weet dat het geen eenvoudige situatie is, maar Carlos vond dit idee oké."

Het is voor de teams niet eenvoudig om dit jaar een gaatje te vinden voor de inzet van rookies tijdens F1-trainingen door de sprintraces, races op stratencircuits en evenementen met een aangepaste bandenallocatie. Dat wordt nog lastiger als teams een Formule 2-coureur willen inzetten door de clashes met die klasse, maar voor Ferrari speelt dat laatste probleem in ieder geval niet. "Het is niet makkelijk om te beslissen, want het kan niet in Singapore, Japan en Las Vegas", vervolgt Vasseur. "Ook heb je sprintevenementen in Austin en Qatar die het niet mogelijk maken. Vervolgens zijn er races met een andere bandenallocatie, waardoor het ook lastig is. Uiteindelijk heb je daardoor niet zoveel opties."

Dat de keuze van Ferrari voor de F1-rookietrainingen net als in 2022 op Shwartzman is gevallen, komt doordat Ferrari-junioren Oliver Bearman en Arthur Leclerc momenteel wel druk in de weer zijn met hun eerste Formule 2-campagne. "Daar moeten ze gefocust op zijn", aldus Vasseur, die overigens wel plannen heeft voor de nummers zes en veertien in de F2-tussenstand. "We gaan ze voor het einde van het seizoen de kans geven om met een 2021-bolide of iets anders te testen. Maar ik wil ze pushen om gefocust te blijven op het Formule 2-kampioenschap."