Shwartzman en Fuoco voor Ferrari in post-season F1-test Abu Dhabi

Shwartzman, momenteel de nummer twee in de strijd om de Formule 2-titel, maakt sinds 2017 deel uit van de Ferrari Drivers Academy. Dit jaar zat hij al tweemaal achter het stuur van een Ferrari F1-bolide. In januari in Fiorano en in september op Imola reed hij met de wagen uit 2018. Volgende week mag hij zijn opwachting maken in de huidige Ferrari tijdens de post-season test in Abu Dhabi. De Rus deelt de SF21 met simulatorrijder Antonio Fuoco. Vorig jaar reed hij ook al tijdens de testsessie in Abu Dhabi voor het Italiaanse team.

“Ik ben extreem blij om weer te gaan testen met Scuderia Ferrari”, aldus Shwartzman. “Het is een eer om deze F1-auto te mogen besturen, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. Daarom ben ik Ferrari enorm dankbaar voor het vertrouwen. Ik ga proberen er zoveel mogelijk van te genieten en tegelijkertijd goed werk te leveren door data te verzamelen voor het team.”

Afgelopen maand werd al bekend dat hij tijdens de test op dinsdag plaatsneemt in de Haas VF-21.