Kubica sluit tweede F1-comeback niet uit: "Je weet maar nooit"

De 35-jarige coureur maakte dit jaar zijn comeback in de Formule 1, maar hoopte op meer succes bij Williams. Hij werd in elke kwalificatiesessie verslagen door zijn teamgenoot George Russell en scoorde maar één WK-punt, in de chaos op Hockenheim. In september kondigde hij aan na dit seizoen te vertrekken.

Nicholas Latifi wordt zijn opvolger in 2020. Kubica richtte zich na zijn afscheid van de Formule 1 op de zoektocht naar een ander onderkomen in de racerij, waarbij hij de voorkeur geeft aan een gecombineerde rol als DTM-racer en ontwikkelingscoureur bij een ander F1-team dan Williams. Hij heeft inmiddels al een aantal kilometers kunnen maken in de BMW M4 DTM op Jerez.

Volgens hem is er "realistisch gezien een grote kans" dat hij in Abu Dhabi deze maand zijn allerlaatste Grand Prix heeft gereden, hij koestert tegelijkertijd de hoop voor de tweede maal te kunnen terugkeren. "Je weet nooit hoe het leven verloopt. Het is natuurlijk zo dat de kans heel klein is [om weer in een F1-auto te racen] als ik zelden tot nooit in de paddock te vinden ben. Als dat wel zo is, dan zou er van alles kunnen gebeuren. Ik sta wel met beide benen op de grond en weet dat er een veel grotere kans is dat Abu Dhabi mijn laatste race blijft."

Het verhaal van Kubica's carrière heeft de Pool één ding geleerd: over het leven heeft niemand de volledig controle. Zijn veelbelovende jaren kwamen abrupt tot een einde toen hij betrokken raakte bij een zware rallycrash in Andorra. "Ik heb er geen controle over. De kans op een comeback bestaat misschien, maar misschien ook niet. Ik heb in de laatste tien jaar een grote les geleerd. Zelfs als alles in je leven op orde lijkt, heb je geen garantie. In het verleden had ik een contract voor drie jaar, tot ik in het ziekenhuis terechtkwam en de helft van mijn lichaam kapot was. Ik verloor bijna mijn leven. Hopelijk zal het dit keer anders zijn."

Foto's van de DTM-test van Kubica:

Slider Lijst Robert Kubica, BMW M4 DTM 1 / 10 Foto door: BMW AG Robert Kubica, BMW M4 DTM 2 / 10 Foto door: BMW AG Robert Kubica, BMW M4 DTM 3 / 10 Foto door: BMW AG Robert Kubica, BMW M4 DTM 4 / 10 Foto door: BMW AG Robert Kubica, BMW M4 DTM 5 / 10 Foto door: BMW AG Robert Kubica, BMW M4 DTM 6 / 10 Foto door: BMW AG Robert Kubica, BMW M4 DTM 7 / 10 Foto door: BMW AG Robert Kubica, BMW M4 DTM 8 / 10 Foto door: BMW AG Nick Yelloly en Robert Kubica, BMW M4 DTM 9 / 10 Foto door: BMW AG Robert Kubica, BMW M4 DTM 10 / 10 Foto door: BMW AG

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy