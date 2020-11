Kubica vrijdag terug achter het stuur bij Alfa Romeo

Kubica is bezig aan zijn laatste optredens in de Formule 1. Zelf gaf hij onlangs aan dat hij dit jaar nog twee keer voor Alfa in actie zal komen: de eerste keer is dus vrijdag op het Bahrain International Circuit, daarna wacht waarschijnlijk in december nog een training in Abu Dhabi.

De invalbeurt vrijdag in Bahrein is de eerste in maanden voor Kubica, maar daar is een goede reden voor. “Ik ben erg blij dat ik voor het eerst sinds augustus weer achter het stuur zit. Het klinkt misschien als een lange tijd, maar mijn seizoen is erg druk geweest met mijn simulatorwerk in de fabriek en mijn DTM-programma, dus het voelde eigenlijk alsof het vrij snel ging”, aldus de Pool.

Inmiddels is het DTM-seizoen voorbij en dus heeft Kubica meer tijd. “Er is nog veel om voor te vechten en ik heb er alle vertrouwen in dat mijn werk een positieve bijdrage zal leveren aan de inspanningen van het team.” Die instelling valt in goede aarde bij teambaas Frederic Vasseur. “We zijn allemaal blij dat Robert weer in de auto zit voor de eerste vrije training. Zijn bijdrage aan het team is belangrijk geweest dit seizoen. Sakhir is een circuit dat hij heel goed kent en met zijn ervaring kunnen we onze progressie een vervolg geven.”

De race van komend weekend wordt verreden op het ‘normale’ Grand Prix-circuit van Bahrein. Een week later staat een tweede race op het programma op het kortere Outer Circuit. Daarna vertrekt het circus voor de laatste race van het seizoen naar Abu Dhabi.