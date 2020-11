Kubica nog tweemaal in actie voor Alfa Romeo Racing

De reservecoureur van Alfa Romeo Racing zal op Sakhir en Yas Marina twee vrijdagtrainingen voor z’n rekening nemen. In Bahrein worden twee Grands Prix verreden, voor welke van de twee de Pool in actie gaat komen is nog niet duidelijk.

Kubica, die afgelopen seizoen vooral kilometers maakte in de DTM, legde op de Poolse tv-zender TVP Sports uit wat er van hem verwacht wordt. “Mijn rol zal dezelfde zijn als voorheen. Ik zal snel weer moeten wennen aan een Formule 1-auto. Het doel is om zoveel mogelijk data te verzamelen en het team te helpen bij de voorbereiding op het raceweekend.”

Mogelijk worden de rondjes in het Midden-Oosten de laatste voor Kubica in de Formule 1. In 2020 was hij reservecoureur bij Alfa, maar dat is hij volgend jaar niet meer, zo heeft hij zelf al bevestigd. Dat de Pool bij Alfa Romeo vertrekt betekent mogelijk ook het einde van het huwelijk tussen Alfa Romeo en Orlen. De Poolse oliemaatschappij stopt veel geld in de Italiaans-Zwitserse stal en is in ruil daarvoor titelsponsor.

Schumacher, Ilott, Shwartzman

Dat Kubica in Bahrein en Abu Dhabi instapt, verkleint de kansen van Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman op een officieel Grand Prix-optreden. De drie Ferrari-junioren was een vrije training beloofd bij Alfa Romeo of Haas. Voor Schumacher (Alfa Romeo) en Ilott (Haas) zou die kans op de Nürburgring komen, maar daar werden de vrije trainingen op vrijdag vanwege het slechte weer afgelast. Shwartzman stond gepland voor Abu Dhabi. Hoe Ferrari de drie nu alsnog een plaatsje gaat geven, is nog niet duidelijk, maar mogelijk zullen ze alle drie bij Haas instappen. Alfa Romeo heeft namelijk Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi al voor 2021 bevestigd en hoeft de drie talenten dus niet meer in actie te zien. Bij Haas daarentegen is de line-up voor komend seizoen nog niet bekendgemaakt en dus zal die stal de drie nog wel eens in actie willen zien.

Williams zet Nissany en Aitken in

Ook Williams heeft de 'opstelling' voor de laatste Grands Prix wat aangepast. Testcoureur Roy Nissany zal de een vrijdagse sessie voor de Grand Prix van Bahrein op zich nemen. En de Israëlische coureur zal samen met vaste reservepiloot Jack Aitken ook zijn opwachting maken tijdens de officiële rookietest in Abu Dhabi na afloop van het Formule 1-seizoen.

McLaren en Racing Point slaan rookietest over

De twee Engelse teams hebben geen (betalende) jonge coureurs in hun programma en dus ook geen reden om na de Grand Prix van Abu Dhabi op 13 december nog langer op Yas Marina te blijven.